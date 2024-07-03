Американський репер Каньє Вест пробув у Москві лише день, але російські ультраконсерватори вже закликали заборонити йому в'їзд до Росії.

У неділю, 30 червня, з’явилася інформація про те, що музикант завітав до Москви з приватним візитом, аби бути присутнім на святкуванні дня народження Гоші Рубчинського, головного дизайнера вуличного бренду Yeezy, започаткованого репером. Російські ЗМІ повідомили, що він залишив Росію ввечері 1 липня, підтвердивши цю інформацію фото посадкового талона Веста на пересадку в Стамбулі.

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Місцеві організатори розважальних заходів спростували чутки про те, що Вест начебто планує дати концерт у Москві.

Після його відльоту російське видання «Медуза» повідомило, що православна фундаменталістська група «Сорок Сороков» вже подала на репера скаргу в МВС і ФСБ Росії за дискредитацію російської армії та пропаганду вживання наркотиків.

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Засновник групи заявив, що в одній з пісень Веста «російська жінка постає в образі наркозалежної повії зі збоченими нахилами» і закликав заборонити Весту в'їзд до РФ.

Пісню, про яку йдеться, репер представив публіці у 2023 році, вона має назву VULTURES і в ній є такі рядки: «Вона хоче, щоб я запхав їй трохи цієї кока-коли в дупу, фу. Вона росіянка, я за Україну цю п***у побив».

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Каньє Вест відомий своїми доволі суперечливими, іноді відверто антисемітськими заявами.

Хоча більшість західних артистів відмовилися відвідувати Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, деякі одіозні діячі зі США та інших західних країн, зокрема ультраконсервативний американський телеведучий Такер Карлсон та колишній військовий, засуджений за педофілію, Скотт Ріттер продовжують активно співпрацювати з Кремлем.

І це при тому, що Держдеп США вже не перший рік настійливо рекомендує американцям уникати поїздок до Росії через її вторгнення в Україну.

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