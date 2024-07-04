Сьогодні, 4 липня, Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Bloomberg.

Зеленський назвав умови припинення вогню

"Поясню з приводу припинення вогню: у нас були сотні зустрічей ще з часів мінських угод багато років тому. Сторони домовлялися про припинення вогню між Україною та Росією, і Росія все це постійно зривала і вбивала наших людей. Тому [це можливо – ред.] тільки якщо це відбудеться на зрозумілому міжнародному майданчику в присутності лідерів країн, яким довіряють", – пояснив Володимир Зеленський.

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За його словами, припинення вогню вимагає дуже чіткого плану.

"Питання багатьом, хто говорить про припинення вогню. І це нормально, що люди про це говорять. Та далі слідує моє питання: окей, який другий крок? Який третій крок? Який крок, коли Путін зірве ці домовленості? Після припинення вогню через місяць Путін виведе війська? Хто гарантуватиме, що він виведе війська з наших окупованих територій? І далі тиша, бо відповідей немає", – додав президент.

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Фото: скріншот відео інтерв'ю / YouTube

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На думку Зеленського, російського президента Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру, але він навряд приїде, бо "надто наляканий".

"Найближчим часом мирний діалог із Росією не розпочнеться, а для того, щоб конфлікт закінчився справедливо для України та всього світу, потрібні спільні дії США та Китаю", – наголосив Президент України.

Він додав, що третьою стороною у можливих мирних перемовинах між Росією та Україною можуть стати США та Китай.

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Як зазначив Президент, таке може відбутися лише за зміни політик Сполучених Штатів.

"Вона може змінитися навіть, якщо будуть якісь інші причини. Але мені здається, що політика Сполучених Штатів буде базуватися на тому, як суспільство сприймає Україну, як суспільство сприймає Путіна, чи можна робити так, як він зробив, чи не можна", – пояснив Володимир Зеленський.

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Наразі обсяг бюджетної допомоги Сполучених Штатів Америки з лютого 2022 року становить близько 23 млрд доларів США.

Фото: скріншот відео інтерв'ю / YouTube

Очікування Зеленського від саміту НАТО у Вашингтоні

Президент Також зазначив, що від саміту НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, він очікує рішення про надання ЗСУ ракетних систем Patriot.

"Я б дуже хотів, щоб цей саміт був успішним для всіх союзників. Для України – це платформа "Петріотів". До речі, моя команда зараз працює у Сполучених Штатах над конкретними речами з цього приводу. Друге, це приєднання більшої кількості країн щодо безпеки України. Третє, те, що сьогодні ми би хотіли [побачити – ред.] потужні кроки від США. Ми б хотіли запрошення [на вступ до НАТО – ред.], і ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча, я вважаю, що якщо ми хочемо побачити сильну Америку, сильну у тому сенсі, якого суспільство дуже чекає, то щось на кшталт запрошення – це саме такий знак", – зауважив Президент України.

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За словами Зеленського, це буде "саміт НАТО+", у якому також братимуть участь не лише країни, які входять до Альянсу, але й впливові у світі держави.

Переглянути повне інтерв'ю можна тут: