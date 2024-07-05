Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомив, що не може вести мирні переговори від імені Євросоюзу, поінформували в Reuters.

В Орбана нема мандата на ведення переговорів від імені ЄС

5 липня Орбан прибув до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним задля "мирної місії" за кілька днів до саміту НАТО.

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"З такою зустріччю угорське головування закінчується, не встигнувши по-справжньому розпочатися. Угорщина, схоже, не зрозуміла своєї ролі… Скептицизм країн-членів ЄС, на жаль, був виправданим – це все про просування інтересів Будапешта", – пояснив один із дипломатів ЄС.

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Водночас Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Орбан у Москві "не представляє ЄС". А Орбан зазначив, що визнає, що не має мандату на переговори від імені ЄС, але на його думку, миру не можна досягнути "зі зручного крісла в Брюсселі".

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Зеленський і Орбан провели переговори в Києві та підготували двосторонню угоду

Нагадаємо, що 2 липня Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві 2 липня домовились працювати над угодою щодо вирішення двосторонніх непорозумінь.

Як зазначалось, зміст діалогу з усіх обговорених питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між Україною та Словаччиною, який регулюватиме відносини на дзеркальному підході.

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Водночас Орбан також висловив бажання підписати з Україною глобальну угоду про співпрацю.

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