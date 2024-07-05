Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомив, що не може вести мирні переговори від імені Євросоюзу, поінформували в Reuters.
В Орбана нема мандата на ведення переговорів від імені ЄС
5 липня Орбан прибув до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним задля "мирної місії" за кілька днів до саміту НАТО.
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"З такою зустріччю угорське головування закінчується, не встигнувши по-справжньому розпочатися. Угорщина, схоже, не зрозуміла своєї ролі… Скептицизм країн-членів ЄС, на жаль, був виправданим – це все про просування інтересів Будапешта", – пояснив один із дипломатів ЄС.
Водночас Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Орбан у Москві "не представляє ЄС". А Орбан зазначив, що визнає, що не має мандату на переговори від імені ЄС, але на його думку, миру не можна досягнути "зі зручного крісла в Брюсселі".
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You cannot make peace from a comfortable armchair in Brussels. Even if the rotating EU-Presidency has no mandate to negotiate on behalf of the EU, we cannot sit back and wait for the war to miraculously end. We will serve as an important tool in making the first steps towards… pic.twitter.com/5pqREmP8EN— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 5, 2024
Зеленський і Орбан провели переговори в Києві та підготували двосторонню угоду
Нагадаємо, що 2 липня Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві 2 липня домовились працювати над угодою щодо вирішення двосторонніх непорозумінь.
Як зазначалось, зміст діалогу з усіх обговорених питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між Україною та Словаччиною, який регулюватиме відносини на дзеркальному підході.
Водночас Орбан також висловив бажання підписати з Україною глобальну угоду про співпрацю.