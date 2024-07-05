До восьми років ув’язнення загрожує уродженці РФ, яка виправдовувала дії російської армії і поширювала фейки про ЗСУ на Полтавщині, загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомило Управління СБУ в Полтавській області.

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Загрожує ув'язнення російській агітаторці, яка поширювала фейки про ЗСУ - що відомо

Інтернет-агітаторка поширювала тези російської пропаганди на своїй сторінці в одній із заборонених соцмереж. Жінка виявилася уродженка РФ, яка проживає у м. Кременчуці на Полтавщині.

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"Фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ, воєнні злочини рашистів, а також глорифікувала окупантів. Крім того, вона поширювала фейки про війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, мешканка Кременчука безпідставно звинувачувала українських захисників в обстрілах населених пунктів.

За якими статтями судили ворожу поплічницю

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч.ч.2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Наразі досудове слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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В Одесі СБУ затримала жіночу агентурну групу, яка коригувала ракетні удари по місту - подробиці

Служба безпеки України повідомила про знешкодження агентурної групи російської спеслужби в Одесі, в якій були задіяні три місцеві мешканки віком від 19 до 23 років.

Зловмисниці обходили місто під виглядом дружніх прогулянок, а потім фотографувалися на тлі потрібного об'єкта, зокрема робили селфі з геолокаційною прив’язкою. Отримані розвіддані жінки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ.

ФСБ цікавили координати військкоматів та медустанов, де проходять лікування воїни ЗСУ.

На підставі отриманих доказів затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

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Їм загрожує довічне ув’язнення.