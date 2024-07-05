Президент ультраправої партії у Франції "Національного об’єднання" Жордан Барделла вважає Росію загрозою для Франції, водночас підтримуючи Україну, повідомляє Укрінформ.

"Національне об'єднання" буде підтримувати Україну

"Моя позиція не змінилася – це підтримка України та уникнення будь-якого ризику ескалації з Росією ", – заявив Барделла. Він повторив, що вважає РФ загрозою.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Росія – це багатовимірна загроза, яка загрожує Франції", – наголосив політик, запевнивши, що "не дозволить, щоб Україну засмоктав російський імперіалізм".

Advertisement

Очільник партії також назвав "провокацією та спробою втручання" повідомлення російського МЗС у соцмережі Х, в якому російські дипломати закликали підтримати на виборах "Національне об’єднання", заявивши, що "французький народ прагне суверенної зовнішньої політики, яка слугує його національним інтересам, і розриву з диктатом Вашингтона і Брюсселя".