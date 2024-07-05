Президент ультраправої партії у Франції "Національного об’єднання" Жордан Барделла вважає Росію загрозою для Франції, водночас підтримуючи Україну, повідомляє Укрінформ.

"Національне об'єднання" буде підтримувати Україну

"Моя позиція не змінилася – це підтримка України та уникнення будь-якого ризику ескалації з Росією ", – заявив Барделла. Він повторив, що вважає РФ загрозою.

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"Росія – це багатовимірна загроза, яка загрожує Франції", – наголосив політик, запевнивши, що "не дозволить, щоб Україну засмоктав російський імперіалізм".

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Очільник партії також назвав "провокацією та спробою втручання" повідомлення російського МЗС у соцмережі Х, в якому російські дипломати закликали підтримати на виборах "Національне об’єднання", заявивши, що "французький народ прагне суверенної зовнішньої політики, яка слугує його національним інтересам, і розриву з диктатом Вашингтона і Брюсселя".

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Український договір доповнив Спільну декларацію G7, погоджену на попередньому саміті Альянсу у Вільнюсі.

 

Барделла також відмовився сказати, чи обійме посаду прем'єр-міністра в разі відносної більшості "Національного об'єднання" в парламенті. "Або ми отримаємо абсолютну більшість і я можу з неділі займатися моїм проєктом [очолити уряд – ред.], або країна заблокована", – уточнив Барделла.

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"Національне об’єднання" лідирувало в першому турі виборів у Франції

Нагадаємо, що в першому турі 76 із 577 місць у парламенті Франції заповнили кандидати, які змогли набрати понад 50% голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.

Як зазначалось, "Національне об'єднання" з 33,1% голосів, об’єднання лівих "Народний фронт із 28%, а президентська коаліція "Разом" отримала підтримку 20% виборців.

Решту переможців визначать у другому турі 7 липня.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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