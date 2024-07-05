Президент ультраправої партії у Франції "Національного об’єднання" Жордан Барделла вважає Росію загрозою для Франції, водночас підтримуючи Україну, повідомляє Укрінформ.
"Національне об'єднання" буде підтримувати Україну
"Моя позиція не змінилася – це підтримка України та уникнення будь-якого ризику ескалації з Росією ", – заявив Барделла. Він повторив, що вважає РФ загрозою.
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"Росія – це багатовимірна загроза, яка загрожує Франції", – наголосив політик, запевнивши, що "не дозволить, щоб Україну засмоктав російський імперіалізм".
Очільник партії також назвав "провокацією та спробою втручання" повідомлення російського МЗС у соцмережі Х, в якому російські дипломати закликали підтримати на виборах "Національне об’єднання", заявивши, що "французький народ прагне суверенної зовнішньої політики, яка слугує його національним інтересам, і розриву з диктатом Вашингтона і Брюсселя".
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💬 #Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 3, 2024
☝️ French officials won’t be able to ignore these profound shifts in the attitudes of the vast majority of citizens pic.twitter.com/4gCRBLayPP
Барделла також відмовився сказати, чи обійме посаду прем'єр-міністра в разі відносної більшості "Національного об'єднання" в парламенті. "Або ми отримаємо абсолютну більшість і я можу з неділі займатися моїм проєктом [очолити уряд – ред.], або країна заблокована", – уточнив Барделла.
"Національне об’єднання" лідирувало в першому турі виборів у Франції
Нагадаємо, що в першому турі 76 із 577 місць у парламенті Франції заповнили кандидати, які змогли набрати понад 50% голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.
Як зазначалось, "Національне об'єднання" з 33,1% голосів, об’єднання лівих "Народний фронт із 28%, а президентська коаліція "Разом" отримала підтримку 20% виборців.
Решту переможців визначать у другому турі 7 липня.