Від початку доби російська армія продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 84.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 16:00, 5 липня.

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Росія продовжує наступати на Донеччині та атакувати українські міста - що відомо

«Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 84. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат», - ідеться в повідомленні

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Разом із тим, за даними Генштабу, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина.

Сьогодні з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно терористи загалом завдали п’ять авіаударів - скинули дев’ять КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Руська Лозова.

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Яка ситуації на усіх напрямках фронту 5 липня

На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожих штурми поблизу Глибокого, без втрат позицій. Ще два боєзіткнення там тривають.

На Куп’янському напрямку армія РФ два рази без успіху штурмувала українські позиції у районі Синьківки. Ворожа авіація двічі била некерованими авіаракетами поблизу Степової Новоселівки - сумарно випущено два десятки НАРів. Окрім того, дві керовані авіабомби вибухнули біля Курилівки.

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На Лиманському напрямку за день ворог здійснив 17 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. 11 боєзіткнень завершилися без успіху для загарбників, ще шість боїв тривають. Російська армія найактивніша у районі Тернів - там відбулася понад третина від усіх бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку ворог продовжує спроби пошуку слабких місць в українській обороні. Поблизу Спірного, Білогорівки та Виїмки українські військові відбили шість атак армії РФ. Зараз точиться бій неподалік Спірного. Ситуація контрольована.

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На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три безуспішні штурми позицій Сил оборони поблизу Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Двічі били з озброєння армійської авіації по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. За підтримки авіації армія РФ по два рази намагалась просунутись у бік Нью-Йорка та Торецька. Ще чотири атаки ворог здійснив поблизу Північного. Бої у трьох локаціях ще тривають. Загалом на напрямку російські загарбники завдали п’ять авіаударів.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. Від початку доби армія Росії здійснила вже 29 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Калинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Нетайлового. Майже половину атак ворог провів біля Новоолександрівки і Новоселівки першої. Свої дії загарбники підтримували трьома авіаударами.

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Сили оборони стримують натиск і відбили 17 ворожих штурмів, 12 боїв ще тривають.

На Курахівському напрямку бої тривають. Наразі українські захисники відбили шість атак російської армії. Ворог концентрує зусилля у бік Красногорівки, бомбардував КАБами райони Максимільянівки і Костянтинівки.

На Времівському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми у бік Костянтинівки, та два біля Водяного. Армія РФ скинула дві авіабомби біля Єлизаветівки.

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На Оріхівському напрямку російські загарбники отримали жорстку відсіч неподалік Малої Токмачки. Окрім того, випустили 32 некерованих авіаракети у район Лугового.

«Нашим угрупованням військ визначені та доведені завдання для посилення стійкості оборони. Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат», - зауважили у Генштабі.