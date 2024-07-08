Найчастіше чоловіки нелегально перетинають кордон України з Молдовою та Румунією, повідомили в Укрінформ, цитуючи речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.
Ухилянти найчастіше перетинають кордон із Румунією та Молдовою
"Щодня прикордонники продовжують затримувати порушників по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією", – повідомив Демченко.
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Він зазначив, що велика увага суспільства прикута до кордону по річці Тиса, але більшість спроб незаконного перетину відбувається на суходолі.
"Водночас наше завдання – нарощувати і застосовувати усі технічні засоби для того, щоб унеможливлювати спроби незаконного перетину кордону, бо це і відповідальність України перед нашими сусідами, щоб таких спроб не було", – пояснив Демченко.
За його словами, не припиняються спроби нелегального перетину кордону й у пунктах пропуску.
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"Там порушники використовують підробні документи або ховаються у конструктивних особливостях транспортних засобів", – наголосив речник ДПСУ.