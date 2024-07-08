Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до низки міжнародних організацій із закликом відреагувати на терор з боку Росії та обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

Про це омбудсмен написав у Телеграмі.

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Україна закликає міжнародні організації до реакції на російський терор у Києві - подробиці

"Росіяни обстріляли ракетами найбільшу дитячу лікарню України... Нині під завалами лікарні можуть перебувати люди. Цивільні разом з працівниками служб здійснюють розбір усіх завалів. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома", - зазначив Лубінець.

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Омбудсман вважає, що міжнародні організації та організації, які покликані захищати права дитини, не можуть залишатися осторонь.

"Направив листи до низки міжнародних організацій із закликом відреагувати на жорстокий терор та цинічні обстріли! РФ має відповісти за скоєні злочини!" - заявив Лубінець.