Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до низки міжнародних організацій із закликом відреагувати на терор з боку Росії та обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.
Про це омбудсмен написав у Телеграмі.
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Україна закликає міжнародні організації до реакції на російський терор у Києві - подробиці
"Росіяни обстріляли ракетами найбільшу дитячу лікарню України... Нині під завалами лікарні можуть перебувати люди. Цивільні разом з працівниками служб здійснюють розбір усіх завалів. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома", - зазначив Лубінець.
Омбудсман вважає, що міжнародні організації та організації, які покликані захищати права дитини, не можуть залишатися осторонь.
"Направив листи до низки міжнародних організацій із закликом відреагувати на жорстокий терор та цинічні обстріли! РФ має відповісти за скоєні злочини!" - заявив Лубінець.
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Він нагадав, що в цій лікарні щороку проводиться близько 7 тисяч складних операцій, здійснюється діагностика та лікування онкогематологічних захворювань, виконуються трансплантації кісткового мозку хворим дітям.
Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" - що відомо
Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.
Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.
У лікарні Охматдит наразі 16 постраждалих. Семеро з них - діти. 15 постраждалих госпіталізували, - зазначив міський голова Віталій Кличко.
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