Після масованої російської атаки міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання озброєння та систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Про це він написав у Телеграмі.

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Україні потрібне озброєння для захисту цивільного населення - що відомо

Як зазначив міністр оборони, російська ракетна атака відбулася в годину пік, коли українці йшли на роботу. Цілями 40 ракет "Калібрів" та "Кинджалів", запущених з Волгоградської області, стала не лише цивільна та житлова інфраструктура.

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"Ворог поцілив "високоточною" зброєю у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"", - повідомив Умєров.

За його словами, є десятки загиблих і постраждалих, серед них - діти.

Російський злочин, скоєний 8 липня, документується - подробиці

Очільник Міноборони зазначив, що злочин Росії проти мирного населення документується і буде переданий для справедливого розслідування у міжнародні інстанції.

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У Міжнародному агентстві з атомної енергії засудили зрив технічної допомоги Україні, спричинений ударом по дитячій лікарні.

"Наших оборонних спроможностей все ще недостатньо. Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання додаткового озброєння для захисту неба і цивільного населення. Нам потрібно більше систем ППО", - зазначив він.

За словами Умєрова, "продовжуємо працювати над тим, аби обіцяні партнерами установки прибули в Україну якомога швидше. Шукаємо можливості залучити додаткові системи".

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Росія масовано атакувала українські міста 8 липня - що варто знати

Армія РФ 8 липня під час масованої ракетної атаки обстріляла міста Кривий Ріг, Покровськ,Дніпро та Київ.

Внаслідок масованого удару по столиці відомо про пошкодження дитячої лікарні "Охматдит", падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.

У Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку. Водночас у Дніпровському районі вони спричинили займання в житловій забудові. У Дарницькому районі також пошкоджено житловий будинок, а в Деснянському сталося займання будинку.

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Відомо про 17 загиблих та понад 30 поранених внаслідок атаки на Київ.

У Кривому Розі кількість поранених зросла до 42 - дев'ятеро перебувають у тяжкому стані. Відомо про 10 загиблих - 6 жінок, 4 чоловіків.

У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки є один загиблий та шість постраждалих, один з яких у важкому стані. Пошкоджено багатоповерхівку, підприємство та СТО.

Внаслідок удару по Покровську загинули троє осіб. Є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків.

 

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