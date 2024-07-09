Джерело Kyiv Post повідомило, що українські безпілотники в ніч проти 9 липня атакували військовий аеродром Ахтубінськ в Астраханській області, електропідстанцію 500 кВ у Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Операцію було здійснено силами Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) та Служби безпеки України (СБУ).

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Які наслідки атаки безпілотників ГУР та СБУ на Росію

Під час атаки дронів на військовий аеродром Ахтубінськ російські Телеграм-канали писали про роботу ЗРК Панцир та кілька сильних вибухів. Однак згодом цю інформацію видалили.

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Це може свідчити про успішну атаку, оскільки влада РФ зачищає інформаційний простір щоразу, коли стається ураження важливих військових об'єктів.

Водночас російський новинний Телеграм-канал ASTRA публікував відео пожежі на нафтобазі та електропідстанції у Волгоградській області та коментар місцевої влади, у якому підтвердили атаку.