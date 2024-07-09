Джерело Kyiv Post повідомило, що українські безпілотники в ніч проти 9 липня атакували військовий аеродром Ахтубінськ в Астраханській області, електропідстанцію 500 кВ у Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.
Операцію було здійснено силами Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) та Служби безпеки України (СБУ).
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Які наслідки атаки безпілотників ГУР та СБУ на Росію
Під час атаки дронів на військовий аеродром Ахтубінськ російські Телеграм-канали писали про роботу ЗРК Панцир та кілька сильних вибухів. Однак згодом цю інформацію видалили.
Це може свідчити про успішну атаку, оскільки влада РФ зачищає інформаційний простір щоразу, коли стається ураження важливих військових об'єктів.
Водночас російський новинний Телеграм-канал ASTRA публікував відео пожежі на нафтобазі та електропідстанції у Волгоградській області та коментар місцевої влади, у якому підтвердили атаку.
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«СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об‘єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини», - зазначило джерело Kyiv Post.
Дрони СБУ знищили великий склад боєприпасів у Воронезькій області
У неділю, 7 липня, стало відомо, що безпілотники СБУ вдарили по великому складу боєприпасів у Воронезькій області Росії.
Йдеться про польовий склад боєприпасів біля н.п. Сергіївка Воронезької області. Саме звідти постачаються боєприпаси російським військам в Україні.
«На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї», - розповіли джерела Kyiv Post.
«Кажуть, що згідно з прогнозом «бавовни» від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України», - натякали джерела.