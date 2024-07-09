Норвезький уряд передасть Україні запчастини для гвинтокрилів Sea King для допомоги в експлуатації та технічному обслуговуванні тих, що передала Німеччина, заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам.

Україна отримає запчастини для гелікоптерів Sea King

"Як співголова коаліції Maritime Capability Coalition, Норвегія вважає важливим забезпечити, щоб Україна була здатна розбудувати свою берегову охорону та збільшити свої морські можливості якомога швидше. Норвегія передасть запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Україні Німеччиною", – пояснив Ґрам.

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Гелікоптери Sea King перебували на озброєнні Норвегії з 1973 до 2023 року, а нині їх замінили гелікоптери SAR Queen. Норвезькі гвинтокрили налітали максимальну кількість годин, і тому їх не можна передавати.

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"Чорне море та морська зона в цілому мають стратегічне значення для України та мають вирішальне значення для її спроможності експортувати товари. Коаліція Maritime Capability Coalition спрямована на посилення Військово-морських сил України в цілому та охоплює весь спектр морських можливостей, включаючи українську берегову охорону", – пояснив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

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Міністр зауважив, що запчастини від старих норвезьких гелікоптерів Sea King допоможуть змінити ситуацію на краще для України та сприяти зусиллям зі зміцнення української берегової охорони.

Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз"

Нагадаємо, що безвіз діятиме щонайменше до 30 вересня 2024 року, а в серпні відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше подовження "транспортного безвізу".

Безвіз дозволить Україні збільшити обсяги вантажоперевезень і долучатись до європейської та світової транспортної системи. Окрім цього, під час виконання перевезень водії повинні мати відповідний сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.