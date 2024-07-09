На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, заява посла ЄС Павела Герчинського про заморожування 30 мільйонів євро, виділених Євросоюзом Силам оборони Грузії є відповіддю на антиєвропейську риторику та дії грузинської влади.
Також одна з причин призупинення траншу – ухвалення закону про «іноагентів», цитує Эхо Кавказа президентку Грузії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Зурабішвілі відповіла та заяву про заморожування ЄС 30 млн євро - подробиці
Зурабішвілі зауважила, що після скасування навчань США виникло рішення Євросоюзу заморозити 30 мільйонів євро, призначених для Сил оборони і це відповідь на те, що "поради та застереження західних партнерів залишилися без відповіді грузинської влади".
«..навіть символічне зняття чи заморожування єдиного російського закону, який ні для чого і нікому не потрібен. Навпаки, з рупорів уряду нічого не чути, окрім як: ми «у будь-якому випадку» вступимо до Євросоюзу, або заяв на особистих сторінках у Facebook, що ці навчання проводилися «на благо обох країн», - прокоментувала рішення ЄС Зурабішвілі.
Роберту Мецолу переобрали президенткою Європарламенту
Вона ще раз нагадала, чому закон про «іноагентів» розглядається Європою як ознака переходу Грузії на «російську орбіту».
«Хоча це й відповідь (ЄС - ред.) на дурну та ворожу політику правлячої партії (Грузії – ред.) щодо них, водночас це попередження суспільству: наші партнери кажуть нам, що «вибір за вами» між Грузією з безпечним європейським майбутнім та переходом до ізольованої російської орбіти. Нам кажуть, що цей закон(и) і така недружня поведінка поки що несумісні з європейською чи американською підтримкою», - наголосила Зурабішвілі.
ЄС призупинив вступ Грузії та заморозив допомогу на оборону - що відомо
Європейський Союз призупинив рух Грузії до членства в ЄС і заморозив плановий транш на суму 30 млн євро для підтримки оборонного сектору країни, заявив напередодні посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський.
Він пояснив, що антизахідна та антиєвропейська риторики є несумісними з декларованою метою вступу до Євросоюзу, тому нині вступ Грузії до Євросоюзу призупинений.
Герчинський додав, що ЄС заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку оборони держави.