На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, заява посла ЄС Павела Герчинського про заморожування 30 мільйонів євро, виділених Євросоюзом Силам оборони Грузії є відповіддю на антиєвропейську риторику та дії грузинської влади.

Також одна з причин призупинення траншу – ухвалення закону про «іноагентів», цитує Эхо Кавказа президентку Грузії.

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Зурабішвілі відповіла та заяву про заморожування ЄС 30 млн євро - подробиці

Зурабішвілі зауважила, що після скасування навчань США виникло рішення Євросоюзу заморозити 30 мільйонів євро, призначених для Сил оборони і це відповідь на те, що "поради та застереження західних партнерів залишилися без відповіді грузинської влади".

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«..навіть символічне зняття чи заморожування єдиного російського закону, який ні для чого і нікому не потрібен. Навпаки, з рупорів уряду нічого не чути, окрім як: ми «у будь-якому випадку» вступимо до Євросоюзу, або заяв на особистих сторінках у Facebook, що ці навчання проводилися «на благо обох країн», - прокоментувала рішення ЄС Зурабішвілі.

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Вона ще раз нагадала, чому закон про «іноагентів» розглядається Європою як ознака переходу Грузії на «російську орбіту».

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«Хоча це й відповідь (ЄС - ред.) на дурну та ворожу політику правлячої партії (Грузії – ред.) щодо них, водночас це попередження суспільству: наші партнери кажуть нам, що «вибір за вами» між Грузією з безпечним європейським майбутнім та переходом до ізольованої російської орбіти. Нам кажуть, що цей закон(и) і така недружня поведінка поки що несумісні з європейською чи американською підтримкою», - наголосила Зурабішвілі.

ЄС призупинив вступ Грузії та заморозив допомогу на оборону - що відомо

Європейський Союз призупинив рух Грузії до членства в ЄС і заморозив плановий транш на суму 30 млн євро для підтримки оборонного сектору країни, заявив напередодні посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський.

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Він пояснив, що антизахідна та антиєвропейська риторики є несумісними з декларованою метою вступу до Євросоюзу, тому нині вступ Грузії до Євросоюзу призупинений.

Герчинський додав, що ЄС заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку оборони держави.