Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після російської атаки на дитячу лікарню «Охматдит» світові лідери будуть більш рішучими у наданні допомоги Україні.

Про це він заявив під час зустрічі з українською громадою у Вашингтоні, передає кореспондент Укрінформу.

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Після атаки на "Охматдит" світові лідери повинні бути більш рішучими - Зеленський

Сьогодні Президент України та перша леді Олена Зеленська поклали вінок до Меморіалу жертв Голодомору у Вашингтоні, там лідер української держави поспілкувався з місцевою громадою українців.

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Зеленський подякував їм за активну підтримку України, за те, що у Сполучених Штатах «не забувають про Україну, - це дає сигнал європейським державам зберігати цю єдність».

Він також висловив вдячність українцям США за сприяння наближенню України до НАТО. «І це обов’язково станеться», - сказав Зеленський

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Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Відповідаючи на запитання, як обстріл Росією Охматдиту вплине на допомогу Україні з боку Заходу, Зеленський сказав: «На полях НАТО у нас очікується багато двосторонніх зустрічей. Пріоритетом є забезпечення системами протиповітряної оборони. І президент (Джо) Байден, й інші лідери можуть бути більш рішучими, ніж це було до цього».

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Президент ще раз подякував за надання Сполученими Штатами пакету допомоги, який був проголосований у Конгресі цього року.

Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві - що варто знати

Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.

Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.

Журналіст Kyiv Post відвідав місця удару по дитячій лікарні у Києві - ексклюзивні фото дивіться у матеріалі.

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Очільники обласних військових адміністрацій Одещини та Рівненщини повідомили, що готові прийняти у міські та обласні лікарні дітей, які проходили лікування у столичному "Охматдиті".

Володимир Зеленський доручив знайти лікарню, в яку зможе переїхати «Охматдит». Лікарня повинна бути технічно підготовлена надати допомогу дітям.

Низка лідерів ЄС також засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні. Подробиці дізнавайтесь у матеріалі Kyiv Post.

Зустріч Байдена й Зеленського на саміті НАТО – подробиці

Адміністрація президента США працює над зустріччю Джо Байдена з Володимиром Зеленським наступного тижня. Переговори між ними можуть відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

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9 липня Байден зустрінеться з лідерами країн-членів НАТО в межах заходу, присвяченого 75-й річниці Альянсу, а 10 липня на саміті він привітає Швецію як нового члена НАТО.

11 липня відбудеться зустріч із представниками ЄС і партнерами Північноатлантичного союзу в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралією, Японією, Кореєю і Новою Зеландією. У другій половині дня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна.

 

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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