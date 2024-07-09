Російська Федерація намагається фізично знищити українських дітей, яких не може викрасти й "перевиховати", заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при Організації Сергій Кислиця, повідомляє кореспондент Укрінформу.
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“Від самого початку російської агресії одним із основних її аспектів було завдання шкоди українським дітям. Дітей, яких Росія не може викрасти й промити мізки, вона вбиває”, - наголосив Кислиця.
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За його словами, ракетний удар Росії по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві демонструє глибоку зневагу РФ до "будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження”.
Кислиця зазначив, що “моральна та управлінська деградації Кремля досягли такого рівня, що він без вагань скоює злочини, які підривають бачення миру в тих країнах, від яких Кремль зараз повністю залежний”.
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Представник України наголосив, що “Росія - як рак, але гірше”. “Вона припинить вбивати й поширювати насильство, лише коли буде нездатною робити це. Обовʼязково потрібно збивати російські ракети. Обовʼязково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхніх базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу”, - підсумував він.
У засіданні Радбезу взяв участь директор "Охматдиту" Володимир Жовнір, який розповів про наслідки російської агресії для медзакладу.
Росія, яка цього місяця головує у Раді Безпеки ООН, намагалася не допустити представника України до участі у засіданні, посилаючись на процедурні правила. Росіяни стверджували, що Кислиця нібито неправильно адресував листа із запитом на участь у засіданні - не представнику головуючої країни, а Радбезу загалом.
Утім, Кислиця пояснив, що помилки немає, адже Росія незаконно займає місце постійного члена Ради Безпеки ООН й правила не зобовʼязують його звертатися безпосередньо до голови Радбезу.
“Громадянине Небензя, ви - нелегітимний президент Ради Безпеки, й я ніколи не звертатимуся до вас як до такого. Ви займаєте місце, захоплене Росією незаконно, й єдине належне вам місце, до того як ви потрапите безпосередньо у пекло, в обхід чистилища, - це лава підсудних”, - написав Кислиця, додавши текст внутрішніх правил ООН, які підтверджують правильність оформлення листа-запиту.
Citizen Nebenzia, you are not a legitimate president of the Security Council, and I will never address you as one. You are sitting on the seat that Russia invaded illegally, and the only proper seat for you before you end up in hell bypassing purgatory is in the dock.— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 9, 2024
And as… pic.twitter.com/OPAFAUVvtv
Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві - що варто знати
Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.
Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.
Журналіст Kyiv Post відвідав місця удару по дитячій лікарні у Києві - ексклюзивні фото дивіться у матеріалі.
Очільники обласних військових адміністрацій Одещини та Рівненщини повідомили, що готові прийняти у міські та обласні лікарні дітей, які проходили лікування у столичному "Охматдиті".
Володимир Зеленський доручив знайти лікарню, в яку зможе переїхати «Охматдит». Лікарня повинна бути технічно підготовлена надати допомогу дітям.
Також Президент висловив сподівання, що після російської атаки на дитячу лікарню світові лідери будуть більш рішучими у наданні допомоги Україні.
У вечірньому зверненні 9 липня Володимир Зеленський повідомив, що на відновлювальні роботи в дитячій лікарні «Охматдит» буде виділено додатково 300 мільйонів гривень.
Раніше Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи у лікарні.
Низка лідерів ЄС також засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні. Подробиці дізнавайтесь у матеріалі Kyiv Post.
Також Міністерство енергетики України закликало Міжнародне агентство з атомної енергії скликати екстрене засідання через наслідки ракетного удару Росії по дитячій лікарні.
Тому що наслідки атаки підривають основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності.