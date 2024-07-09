Російська Федерація намагається фізично знищити українських дітей, яких не може викрасти й "перевиховати", заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при Організації Сергій Кислиця, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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“Від самого початку російської агресії одним із основних її аспектів було завдання шкоди українським дітям. Дітей, яких Росія не може викрасти й промити мізки, вона вбиває”, - наголосив Кислиця.

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За його словами, ракетний удар Росії по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві демонструє глибоку зневагу РФ до "будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження”.

Кислиця зазначив, що “моральна та управлінська деградації Кремля досягли такого рівня, що він без вагань скоює злочини, які підривають бачення миру в тих країнах, від яких Кремль зараз повністю залежний”.

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Представник України наголосив, що “Росія - як рак, але гірше”. “Вона припинить вбивати й поширювати насильство, лише коли буде нездатною робити це. Обовʼязково потрібно збивати російські ракети. Обовʼязково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхніх базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу”, - підсумував він.

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У засіданні Радбезу взяв участь директор "Охматдиту" Володимир Жовнір, який розповів про наслідки російської агресії для медзакладу.

Росія, яка цього місяця головує у Раді Безпеки ООН, намагалася не допустити представника України до участі у засіданні, посилаючись на процедурні правила. Росіяни стверджували, що Кислиця нібито неправильно адресував листа із запитом на участь у засіданні - не представнику головуючої країни, а Радбезу загалом.

Утім, Кислиця пояснив, що помилки немає, адже Росія незаконно займає місце постійного члена Ради Безпеки ООН й правила не зобовʼязують його звертатися безпосередньо до голови Радбезу.

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“Громадянине Небензя, ви - нелегітимний президент Ради Безпеки, й я ніколи не звертатимуся до вас як до такого. Ви займаєте місце, захоплене Росією незаконно, й єдине належне вам місце, до того як ви потрапите безпосередньо у пекло, в обхід чистилища, - це лава підсудних”, - написав Кислиця, додавши текст внутрішніх правил ООН, які підтверджують правильність оформлення листа-запиту.