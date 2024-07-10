Служба безпеки України повідомила про затримання директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника, які вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць.

СБУ затримала директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби

За різні суми хабарів очільник Департаменту Держмитслужби та його заступник обіцяли іншим посадовцям не створювати штучних перешкод у професійній діяльності. В обмін на гроші вони ігнорували службові порушення митників. За рік зафіксували щонайменше 8 фактів щомісячних поборів.

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Вони також залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.

Керівника Департаменту, його заступника та одного з керівників регіональної митниці затримали під час передачі хабаря.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання чекає на керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби

Усім трьом затриманим готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Підозра також готується ексочільниці одного з регіональних управлінь митниці. Її злочинні дії кваліфікували за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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СБУ повідомила про 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби і в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів.

Обшуки спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до "схеми".

Усім зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України

Підозра двом особам, які пропонували хабар за посаду в митниці Львова – що відомо

Вони пропонували 1 млн доларів США за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, а ще 500 тис. доларів США та 200 тис. доларів США – за посади очільників Волинської та Чернівецької митниць відповідно.

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Фігуранти пропонували керівництву митної служби половину доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності на митниці.