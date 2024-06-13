Україна отримає ще 50 млрд доларів із відсотків заморожених активів російського Центробанку, повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, посилаючись на рішення "Великої сімки".

Україні надійдуть 50 млрд доларів від заморожених активів

Для додаткового фінансування України використають прибутки з відсотків активів Центробанку РФ.

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"[Це – ред.] розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів", пояснив Лінднер.

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Також міністр фінансів Німеччини зазначив, що зараз уряд працює над опрацьовуванням механізму передачі цих коштів Україні.