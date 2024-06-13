Україна отримає ще 50 млрд доларів із відсотків заморожених активів російського Центробанку, повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, посилаючись на рішення "Великої сімки".

Україні надійдуть 50 млрд доларів від заморожених активів

Для додаткового фінансування України використають прибутки з відсотків активів Центробанку РФ.

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"[Це – ред.] розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів", пояснив Лінднер.

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Також міністр фінансів Німеччини зазначив, що зараз уряд працює над опрацьовуванням механізму передачі цих коштів Україні.

Заморожені активи Росії передадуть Україні - подробиці

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Європейському Союзі знайшли правовий спосіб передачі Україні доходів від заблокованих російських фінансових активів. Вже у липні Україна зможе отримати перші 1,5 мільярда євро надходжень.

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Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

У травні Рада Європейського Союзу затвердила перерахування надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України.

"Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5 - 3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України", – йшлося в повідомленні.

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Решта 10% підуть безпосередньо на відновлення та реконструкцію української інфраструктури.

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