Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для участі в триденному саміті НАТО, який триватиме до 11 липня. 

Kyiv Post зібрав головне з виступу Зеленського в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана

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Головне завдання – бити по авіації РФ на її території

Президент закликав надати Україні можливість знищувати російську авіацію на її території, щоб захистити свою країну від постійних бомбардувань керованими авіаційними бомбами.

Він нагадав, що рішення Штатів щодо дозволу Україні знищувати російські військові обʼєкти біля Харківщини зупинило просування РФ на півночі регіону.

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"Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. Також зараз ми можемо захистити наші міста від російських КАБів, якщо американське лідерство зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах, це також принесе негайний результат, і ми чекаємо на цей крок", – сказав Володимир Зеленський.

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Виступ Президента України Володимира Зеленського в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. Фото: AFP

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ЗСУ можуть витіснити РФ із півдня, якщо Україні отримає достатньо далекобійної зброї

За його словами, ЗСУ зможуть витіснити російські війська з півдня України, якщо отримають далекобійну зброю.

"Унікальне рішення США та партнерів надати Україні додаткових п'ять систем ППО Patriot та дюжин інших, і також пріоритезувати протиповітряні перехоплювачі Україні. Український народ вдячний за це", – додав Президент України.

Він зауважив, що існує щоденна необхідність лідерства, яке не чекає на вибори президента США, а діє зараз.

За "Охматдит" хочеться вбити Путіна – Зеленський

Зеленський додав, що Росія навмисно завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві напередодні саміту НАТО. 

"Я батько, я президент, я людина. Коли ти бачиш цих людей, батьків, коли їхні діти помирають – у такі моменти хочеться вбити Путіна", – наголосив Президент.

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Переглянути повне відео з виступом Президента України в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана можна тут:

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