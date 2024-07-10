Польська сторона з 03.00 10 липня припинила приймати вантажні транспортні засоби, що прямують з Білорусі через пункт пропуску «Козловичі», повідомляє Державний митний комітет (ДМК) Білорусі.

Польща не пропускає вантажівки з Білорусі - що відомо

У повідомленні зазначається, що через це за минулу добу черга на в'їзд через зазначений КПП зросла з нуля до 600 фур.

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«За словами водіїв, які перетинають білорусько-польський кордон, поляки посилили контроль», — зазначили у ДМК.

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У напрямку Білорусі через цей пункт пропуску транспортні засоби поки що рухаються, але набагато повільніше, ніж зазвичай.

Міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні - що варто знати

Кордон між Польщею та Білоруссю став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у «гібридній війні» проти Заходу, зазначали у Reuters.

Згідно з даними агенції Frontex, за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагаються перетнути східний кордон ЄС, зросла майже вдвічі.

Крім того, останнім часом офіційні особи Польщі та Фінляндії попереджали, що кількість людей, які намагаються перетнути кордон через Білорусь чи Росію, може значно зрости в найближчому майбутньому.

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Нещодавно у Польщі висловили сподівання, що вдасться залучити прикордонників і поліцейських з Фінляндії, Німеччини та Греції для патрулювання кордону з Білоруссю на тлі занепокоєння з приводу міграційного тиску, яке дедалі більше росте.

Також польська сторона повідомляла про намір порушити питання захисту кордонів з Білоруссю на саміті НАТО у Вашингтоні.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек заявляв, що МВС організує спецпідрозділи Прикордонних сил країни, які захищатимуть кордон від нелегальних мігрантів.

Він наголосив, що це потрібно було зробити вже давно. У квітні на кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких була протидія агресивним групам людей.