Усі удари по 26 російських кораблях українські війська завдавали в північній частині Чорного моря та в акваторії Азовського моря, повідомили в британській розвідці.
Україна знищила або пошкодила 26 російських військових кораблів
"Впродовж останнього року, спостерігалося збільшення частоти та масштабів шкоди, завданої атаками навколо Кримського півострова", – зазначають у розвідці.
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Згідно з даними, майже дві третини ударів стались саме за цей період.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 10, 2024
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Україна б'є по кораблях РФ – що треба знати
ЗСУ уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі.
Як зазначалось, в ніч на 19 травня ЗСУ пошкодили ракетний корабель "Циклон", який є частиною Чорноморського флоту РФ. Він перебував у тимчасово окупованому Севастополі.
Ракетний корабель "Циклон" був закладений 2016 року у Керчі, спущений на воду 2020 року, а з липня 2023 року судно прийняли до Чорноморського флоту ВМФ РФ.
Морські дрони Magura тепер полюють на російські повітряні цілі
Сили оборони 19 травня також знищили російський тральщик "Ковровец", який шукав, виявляв та знищував морські міни, а також проводив судна за тралами через мінні загородження.
6 травня ГУР знищили російський катер "Мангуст" у Криму за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Атака відбулася в районі бухти Вузька, район Чорноморське. Катери цього класу використовуються флотом РФ та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.
На борту є два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".
Військово-морські сили ЗСУ 21 квітня знищили рятувальний корабель "Коммуна" в окупованому Севастополі. Цей корабель – найстаріше у світі судно, що перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання. Його спустили на воду ще у 1915 році.
Призначенням кораблям є глибоководні роботи, підйом підводних човнів та затонулих вантажів.