Згідно з даними, майже дві третини ударів стались саме за цей період.

"Впродовж останнього року, спостерігалося збільшення частоти та масштабів шкоди, завданої атаками навколо Кримського півострова", – зазначають у розвідці.

Усі удари по 26 російських кораблях українські війська завдавали в північній частині Чорного моря та в акваторії Азовського моря, повідомили в британській розвідці.

Україна б'є по кораблях РФ – що треба знати

ЗСУ уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі.

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Як зазначалось, в ніч на 19 травня ЗСУ пошкодили ракетний корабель "Циклон", який є частиною Чорноморського флоту РФ. Він перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

Ракетний корабель "Циклон" був закладений 2016 року у Керчі, спущений на воду 2020 року, а з липня 2023 року судно прийняли до Чорноморського флоту ВМФ РФ.

Більше по темі Морські дрони Magura тепер полюють на російські повітряні цілі На морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря". Модифіковані дрони вже використовувались під час бойових операцій ГУР на Чорному морі.

Сили оборони 19 травня також знищили російський тральщик "Ковровец", який шукав, виявляв та знищував морські міни, а також проводив судна за тралами через мінні загородження.

6 травня ГУР знищили російський катер "Мангуст" у Криму за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Атака відбулася в районі бухти Вузька, район Чорноморське. Катери цього класу використовуються флотом РФ та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.

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На борту є два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".

Військово-морські сили ЗСУ 21 квітня знищили рятувальний корабель "Коммуна" в окупованому Севастополі. Цей корабель – найстаріше у світі судно, що перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання. Його спустили на воду ще у 1915 році.

Призначенням кораблям є глибоководні роботи, підйом підводних човнів та затонулих вантажів.