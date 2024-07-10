Харків – друге за величиною місто України, яке постійно потерпає від варварських бомбардувань і обстрілів окупантів практично безперервно ось вже два роки, тим не менше, продовжує своє культурне життя, яке, хоч і зазнало важких втрат, але не припинилося.

В місті, де щодня чутно вибухи, є загиблі або поранені, важко проводити заходи або видавати книжки, але люди продовжують писати, і проводити івенти. Дуже багато харків’ян намагаються робити це в інших містах або за кордоном. В самому ж місті з’явився новий стиль – графіті та мурали на забитих фанерою вибитих вікнах, яких тут мабуть більше,  ніж скляних.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ми говоримо з Мілою Машновою – харківською російськомовною поетесою – прямо під час обстрілів міста. Вона розмірковує над тим, як перейти на українську, як швидко місто змогло перейти з російського контексту на український та чи є можливість повернення російської культури на вулиці міста.    

Найгірша зима. Як українці шукають альтернативні джерела світла і тепла на найближчі пів року
Більше по темі

Найгірша зима. Як українці шукають альтернативні джерела світла і тепла на найближчі пів року

В очікуванні ще більших дефіцитів світла й тепла в холодний період внаслідок російських ударів, українці звертаються до традицій та винаходять справжні енергоефективні рішення.

 

- Культура Харкова під час війни. Концерти та заходи. Як це змінилося під час повномасштабних бойових дій? Наскільки їх стало менше?

 Мабуть на відсотків 80.

Advertisement

-Але це не припинилося?

Не припинилося, оскільки я очолювала кілька молодіжних груп, то молодь розїхалася хто в напрямку Заходу України, хто за кордон. Творчої молоді зараз майже немає, може маленький процент, може кілька людей. Наприклад, я приїхала, зустрілася з другом, поетом, який тут живе, це його патріотична позиція, він не збирається їхати, хоча міг би. Тож заходів зараз активних нема. По-перше, вони, якщо і є, то україномовні, раніше вони були як україномовні, так і російськомовні.

-Україномовні з і у тебе також, ти ж раніше була російськомовною поетесою?

І у мене також! Мовне питання – для мене глобальне. Оскільки видання книги стало для мене великим знаком запитання. Бо я український російськомовний поет, я пишу з 7 років вірші, і я зараз не можу видати збірку віршів, бо вони російською. Я білінгв, я вільно переходжу на українську, але в мене вокабуляру, достатнього, щоб писати вірші українською. Хоча більшість наших поетів і прозаїків вільно перейшли на українську, і в них виходить зараз краще, ніж раніше виходило російською. І я аплодую цим людям.

Advertisement

Машнова каже – в творчому середовищі Харкова стався справжній переворот, і більшість творчого середовища перейшли на українську. Втім, лишаються люди, які розмовляють принципово російською, при цьому вони позиціонують себе як патріоти України. 

- Кожен дуже індивідуально переосмислює. Хтось принципово стоїть на тому, що я переходити не хочу, бо це для мене зрада. Бо я ж ріс у такій сімї, де спілкувалися російською, я не вибирав, це змалечку. Ми всі вивчали українську, у нас було 50/50 навчання – українською і російською. Для деяких людей, це принципово, це болюче, і якщо ти спілкуєшся російською, вони дивляться дещо агресивно. Зараз по мовній лінії проходить диференціація – свій/чужий. Якщо людина говорить українською – це точно наш. Якщо ж російською – можуть бути питання – хто ця людина... Все кардинально змінилося. Ніхто не хоче, щоб російські війська зайшли сюди. І щоб Харків забрала Росія. Я не думаю, що будь-який житель Харкова цього б хотів…

Advertisement

- Оцей загальний дискурс на дружбу з Росією, Харків довгий час був завязаний на Росію, зокрема і в торгівлі – як це люди переосмислюють? Це непотрібно? Чи не приємно?

Advertisement

-По-перше, це вороже. Все, що повязане з Росією. …Відторгнення, я можу сказати, таке. Навіть культура теж, як бачите, піддається такому стисканню, деформації.  

-Щодо споживачів культурного продукту – як вони сприймають те, як все змінюється. І щодо кількості заходів, і з переходом на українську?

- Для того, щоб почати мене читати (українською), я маю почати писати українською. У мене було кілька українських віршів – але я писала їх давно, до Майдану і до війни. Років в 16. І коли я дала вчителю один з цих віршів і спитала – хто написав, війн каже – тю, та звісно ж Леся Українка. І в мене тоді був такий бунтарський дух – все, я не буду другою Лесею Українкою! Я не напишу краще, ніж вона. Бути номером два нецікаво будь-якому автору.

Advertisement

-Як харківське мистецтво реагує на війну? Ми бачимо навколо велику кількість муралів, присвячених бойовим діям, і ми бачимо – от, місто - артобєкт!

З першого дня війни я писала про бойові дії, про біженство, але… російською. Бо так мені тоді було зручніше, і так лишається до сих зручніше. І багато людей висвітлюють те, що відбувається. Але у харківян дуже високий бойових дух. Всі не бігають в підвали з першими сиренами, мабуть ,ми відбігалися. Дійшли до рубежу, коли ми стали фаталістами. Ти можеш бігти, та не добігти. Я в Іспанії, куди потім виїхала, бачила людей, які виїжджали з війни і помирали там. З різних причин. Хтось по хворобі, хтось інакше, часто – молоді хлопці і дівчата.

А тому вдома, каже – краще. Хай і небезпечно. Бо прильоти в Харкові відбуваються кожен день.

- Я прокидаюся вночі, якщо приліт. Мене підкидає на ліжку. Але може це я так барикадую свій розум, що прилетить – значить прилетить, а ні – то ні. Я – у себе в житлі, якщо помру, то помру тут, вдома.

Вона каже – багато харківської молоді зараз беруть участь у різноманітних культурних заходах в Європі і доволі активно сприяють популяризації як теми війни і українського спротиву, так і української культури загалом. Питання в тому лише, чи вони повернуться.

-Зараз це дуже актуально у Європі. Наприклад. Українці творять, створюють нову ланку, гілку, але все, що повязано з війною – це те, що травмувало нас всіх, хто тут, хто там.  І вся ця культурна молодь – вони пишуть і картини, і вірші, це мутує і інтегрує, але мені важко сказати, що буде.

Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
Читати далі
СБУ затримала інформаторку, яка надавала РФ локації блокпостів біля Харкова Харків
СБУ затримала інформаторку, яка надавала РФ локації блокпостів біля Харкова
Київ Пост
16г тому
Росія вдарила по 17 населених пунктах Херсонщини за добу Ракетні обстріли
Росія вдарила по 17 населених пунктах Херсонщини за добу
Київ Пост
18г тому
Найгірша зима. Як українці шукають альтернативні джерела світла і тепла на найближчі пів року ЕКСКЛЮЗИВ Ракетні обстріли
Найгірша зима. Як українці шукають альтернативні джерела світла і тепла на найближчі пів року
Сергій Костеж
2д тому
МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту» Київ
МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту»
Київ Пост
лип. 12
Спонсорований контент
" Попередній Білорусь заявила, що Польща не пропускає фури через кордон
Далі » Автономне енергопостачання: як обрати безперебійне джерело енергії?