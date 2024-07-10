Регулярні відключення світла по графіку й без — це реальність, в якій ми зараз живемо. Без електрики доводиться жити від кількох годин до цілого дня, але ж побутові справи та роботу ніхто не скасовує. Тож які існують альтернативні джерела живлення для побутової техніки в будинку, у чому їх особливості та переваги?

Що таке автономне електропостачання?

Автономне електропостачання для будинку або кварти – це сукупність спеціальних приладів, які здатні забезпечити приміщення електрикою за відсутності енергії від основної лінії. Вони рятують від планових та раптових відключень електроенергії, живлять більшість побутових пристроїв та стабілізують напругу при перепадах в мережі. За наявності генератора чи спеціальної батареї безперебійного живлення ви будете спокійні за свою роботу чи побутові справи.

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"Вибираючи резервне джерело живлення, необхідно для себе зрозуміти: які прилади ви будете до нього підключати в першу чергу. Потім – з'ясувати їхню пускову потужність", – розповідає проджект-менеджер компанії AltexSoft, до цього – інженер-електрик із десятирічним стажем Євген Овдіюк.

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Від ваших потреб залежить кількість техніки, яку необхідно буде придбати. Якщо враховувати тільки основні базові потреби, можна обійтися простішим варіантом. Відключення електроенергії зачіпають всіх та значно знижують якість життя, але ваші додаткові джерела живлення не обов'язково мають живити всю квартиру — розставте пріорітети.

Обов'язково зверніть увагу на пускові потужність приладу, адже вона часто відрізняється від номінальної. Наприклад, в холодильнику є мотор, і щоб його запустити, потрібна набагато більша потужність — в 3,5 раза більша, ніж при роботі двигуна в робочому режимі. Тому для його запуску треба більша батарейка або генератор, а для підтримки роботи — менша. А от у побутових приладах, де двигуна немає, пускова потужність найчастіше дорівнює номінальній.

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Враховуючи все вищесказане, для забезпечення першочергових потреб в електроенергії (ноутбук, базове освітлення, смартфон, роутер) вам знадобиться резервне джерело живлення загальною ємністю щонайменше 500 Вт-год. Цього вистачить на один робочий день за ноутбуком при наявності базового освітлення, мінівентилятора та стабільної роботи роутера. Технічно в таку станцію можна буде увімкнути й холодильник, але тоді вона дуже швидко сяде.

ДБЖ — забезпечать безперебійне постачання електрики

Найперша річ, яка допоможе захистити вашу техніку від відключень та забезпечити роботу гаджетів - це "джерело безперебійного живлення". Це пристрої для техніки, якій потрібна безперервна подача струму. ДБЖ не залишить електроніку без живлення ні на секунду, тобто навіть якщо струм вимкнуть раптово — не треба буде нічого переключати вручну, все буде працювати далі.

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Блок безперебійного живлення належить до категорії акумулятори і є такою собі великою батареєю. Він підключений до електромережі, тому постійно накопичує електроенергію, а до нього вже підключено обладнання, яке за потреби почне ту енергію отримувати. Таким чином, до ДБЖ слід підключати прилади, яким шкодить навіть найкоротше відключення живлення. Це можуть бути персональні комп'ютери, сервери, модеми, роутери та інше обладнання, яке дуже чутливо ставиться до стрибків напруги та її різкого відключення.

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ДБЖ дає вам можливість попрацювати ще деякий час, поки електрики в мережі немає. Мінусом є те, що цей блок електроніки не дуже потужний, тому їх не можна використовувати довго. Плюсом - те, що вони створюють захисний купол, який явно подовжить життя чутливої до стрибків напруги техніки й дозволить не перейматися її переключенням на інші джерела живлення вручну. ДБЖ, які підходять для обслуговування надчутливих приладів, зазвичай коштують від 10 до 30 тисяч гривень, залежно від параметрів та додаткових опцій.

Повербанки — пристрій зберігання електроенергії

Повербанк — це незамінний пристрій для людей, які часто користуються смартфонами та мають потребу підзаряджати дрібні гаджети. З початком відключень здавалося, що вже всі люди мають як мінімум один павербанк на хазяйстві, але якщо ви досі не обрали потрібний під свої потреби — саме час про це замислитися. Повербанки потрібно заряджати заздалегідь, як і будь-які джерела енергії, які є акумуляторами за своєю природою.

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Щоб обрати павербанк під свої потреби, варто звернути увагу на ємність та швидкість зарядки. Наявність роз'єму USB Type C часто свідчить про можливість більш швидкої зарядки, це також залежить від потужності зарядного кабелю. Якщо, наприклад, вхідний роз'єм підтримує потужність 100 Вт, а кабель розрахований на 50 Вт, то зарядка відбуватиметься у 2 рази повільніше, ніж могло б. Зазвичай потужний пристрій на 20 000 мАг буде заряджатися як мінімум 4-5 годин.

Щоб повербанк міг ефективно заряджати необхідні пристрої, його вихідна потужність має бути більшою або дорівнювати потужності зарядного адаптера пристрою, що підключається. Якщо вихідна потужність повербанка буде меншою — він однаково заряджатиме під'єднаний гаджет, але процес буде дуже повільним.

Загалом від павербанків можна заряджати роутери, телефони, смартгодинник, лампи, мінівентилятори, а також ноутбуки. Зазвичай павербанки мають достатньо низьку ціну, навіть потужний пристрій можна купити на 2 тисячі гривень, а такий, щоб заряджав ноутбук, коштуватиме приблизно 4 тисячі гривень.

Зарядні станції як джерело резервного живлення

Ідеальним джерелом резервного живлення серед всіх акумуляторів може бути переносна зарядна станція. Вона ж – портативна електростанція. Потужні станції можуть живити одразу кілька побутових приладів, забезпечувати їхню роботу протягом всього дня та підтримувати добробут оселі. Ці пристрої задумувалися як великі батарейки, призначені для використання при виїздах на природу. Вони досить легкі – від 5 до 8 кг, мають від 6 до 9 слотів для підключення (як правило – дві розетки, кілька USB, прикурювач, плюс (іноді) вбудований ліхтарик). Самі вони можуть заряджатися від звичайної побутової розетки, автомобільного зарядного пристрою та сонячної панелі, яку часто пропонують виробники в комплекті з зарядною станцією. Найбільш компактні станції потребують дві години для повної зарядки, завдяки своєму потужному літій-іонному акумулятору.

До мінусів таких систем відносять їхні обмеження за обсягом потужності, зачасту станції можуть видавати потужність до 1000 Вт-год. Більші та потужніші прилади мають велику вагу, довго заряджають та загалом є складнішими в експлуатації. Хоча знайти їх на ринку також реально. Про те, як обрати станцію для дому, ми вже писати в інший статті, де детально вказані основні характеристики портативних зарядних станцій. Зарядні станції на 500 ватів коштують від 17 до 30 тисяч гривень, а вже більш потужні, на 1 кіловат – 30–60 тисяч.

Дизельний генератор: рішення для приватного будинку

Найпотужнішими джерелами резервного живлення, безумовно, є бензинові чи дизельні переносні генератори. Вони підходять для роботи більшості побутових приладів, здатні забезпечити освітлення та опалення, підтримати роботу холодильника та офісної техніки. Їхня мінімальна потужність вища за найкрутіші портативні електростанції – адже вона стартує від 1,5 кВт. До речі, генератор середньої потужності та нормальної якості коштує від 20 тис. грн. Дорогі моделі, що видають 3,6 кВт, вдвічі дорожчі — приблизно 40 тис. грн. При цьому зазвичай в них є зовнішній акумулятор, який підтримує роботу агрегата в той момент, коли закінчилося паливо – щоб подача електроенергії була безперервною.

Важливо пам'ятати, що дизельний генератор це прилад, який підходить для застосування на відкритому повітрі. Щоб його використовувати, треба дотримуватися деяких норм безпеки. Адже він шумить, від згорілого палива є вихлопи (чадний газ), він не повинен мокнути чи перегріватися. У багатоповерхівці використання такого агрегату створюватиме проблеми й може призвести до вибуху, тож будь-ласка, не обирайте генератор для квартири, адже встановлювати ці пристрої на балконі чи на даху заборонено. До речі, навіть на приватному подвір'ї генератори рекомендують встановлювати метрів за сім від будинку.

Сучасні моделі генераторів розраховані на різні потреби та пікове навантаження. Обирайте той, що підходить саме вам, керуючись таким розподілом: