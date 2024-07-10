З тимчасово окупованої території Херсонщини врятували ще семеро дітей та їхні родини, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

В Україну повернули ще 7 дітей - подробиці

«На підконтрольну Україні територію вдалося повернути шість хлопчиків та одну дівчинку, віком від 9 до 17 років», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що діти та їх батьки з жахом розповіли про те, що їм довелося пережити на тимчасово окупованій Херсонщині. Це - знущання, обшуки й погрози.

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Зараз вже діти й дорослі в безпеці, сказав Прокудін, попереду в них тривалий процес відновлення. Вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Над цим поверненням працювала команда благодійної організації «Save Ukraine». Прокудін висловив команді вдячність за те, що допомогли українським громадянам подолати важкий шлях додому.

За його словами, тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 146 дітей із Херсонської області.

Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив, що Україна вже повернула 600 депортованих Росією дітей.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 146 дітей із Херсонської області.

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Зокрема, 14 червня повернули 12 українців, віком від 2 до 17 років.

З тимчасово окупованої території Херсонщини 27 травня евакуювали багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.

У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA 23 травня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути в Україну ще 13 дітей, повідомляв керівник ОП Андрій Єрмак.