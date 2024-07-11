Учора ексголову Верховного суду Всеволода Князєва затримали за кілометр від кордону Румунії в Закарпатській області, пишуть Українська правда і Liga.net.

Всеволода Князєва затримали за кілометр від кордону Румунії

Як зазначили в УП, його затримали поблизу села Солотвино на Закарпатті, біля кордону з Румунією.

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"Князєва виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав пасажиром. У нього відібрали пояснення щодо мети перебування в прикордонні. Князєв зазначив, що прибув з метою відпочинку", – зазначило джерело видання.

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Як повідомляється, його було скеровано за межі прикордонної смуги, а про подію поінформували поліцію та ТЦК.

Водночас, згідно з даними Liga.net, Князєв був затриманий, а виявлений на контрольному посту – він їхав на пасажирському сидінні в автомобілі.

ВАКС зняв електронний браслет з Князєва – що відомо

Нагадаємо, що 27 травня судді Вищого антикорупційного суду продовжили термін дії обмежувальних обов’язків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але з нього зняли електронний браслет.

Прокурор на судовому засіданні наполягав, що Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжити термін дії цього обов'язку.

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У січні за Князєва внесли заставу розміром 18,168 мільйона гривень.

На початку квітня 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила Князєва від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.