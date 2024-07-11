Учасники "Коаліції дронів" учора, 10 липня, підписали Меморандум про взаєморозуміння для заснування спільного фонду на 45 млн євро, повідомили на сайті британського уряду.

"Коаліція дронів" створила фонд на 45 млн євро

"Сьогодні, 10 липня, ми, члени "Коаліції дронів", підписали Меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні напрямки діяльності коаліції, структуру управління та механізми закупівлі", – йдеться в повідомленні.

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Цей документ створює Загальний фонд під керівництвом Великої Британії. Він зробить можливими спільні закупівлі та швидке й ефективне постачання БпЛА до України.

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Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція пообіцяли зробити внески до фонду на понад 45 мільйонів євро, проте очікуються додаткові пожертвування.

Підписанти Меморандуму надішлють для ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів. Окрім цього, нині учасники коаліції працюють над забезпеченням інших типів дронів, зокрема розвідувальних, ударних, модернізованих безпілотників зі штучним інтелектом та засобів протидії дронам.

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"Коаліція дронів" – що відомо

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".

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Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

Вже 17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах "Коаліції дронів". До того ж, уряд країни оголосив про зобов'язання внести цього року 20 млн євро на реалізацію цієї ініціативи.