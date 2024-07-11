Український уряд сформував план перемоги над РФ, але для цього ЗСУ мають отримати більше зброї та засобів ППО, поінформував канал Fox News, цитуючи міністра оборони України Рустема Умєрова.

Україна має план перемоги у війні

"Ми взмозі перемогти. У нас є план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї", – наголосив Умєров.

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Він наголосив, що вагання щодо передачі цієї зброї та вагання щодо надання Україні дозволу бити по цілях у РФ займає час, який є вирішальним на полі бою, і що Україна використовуватиме цей дозвіл для ударів лише по військових об’єктах.

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"Росія вже ескалує цю війну. Вони не рахуються з людьми, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об’єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі [в Росії – ред.]. Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей.", – додав міністр оборони. Він також укотре закликав союзників надати ППО та зброю для захисту українців.

ППО для України – що відомо

Нагадаємо, що після масованої російської атаки 8 липня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання озброєння та систем ППО для захисту цивільного населення.

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За його словами, ракети запускали в годину пік, коли українці йшли на роботу. Цілями 40 ракет "Калібрів" та "Кинджалів"стала не лише цивільна та житлова інфраструктура, а й приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Після цього, на саміті НАТО, Президент США Джо Байден заявив про надання Україні одного комплексу ЗРК Patriot від США, двох від Німеччини та Румунії, а ще один зберуть Нідерланди спільно з іншими партнерами. Італія також передасть Україні систему SAMP-T.

Окрім цього, ЗСУ отримають системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.