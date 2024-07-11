У середу президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяли зміцнити безпекове співробітництво з НАТО на тлі поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією, повідомляє Yonhap.

Японія та Південна Корея посилять співпрацю з НАТО через загрозу співробітництва РФ та КНДР

Зазначається, що лідери Південної Кореї та Японії оголосили про це під час двосторонньої зустрічі на полях саміту НАТО у Вашингтоні, куди їх запросили як лідерів чотирьох Індо-Тихоокеанських країн-партнерів.

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"Я сподіваюся, що Південна Корея та Японія будуть тісно співпрацювати з країнами-членами НАТО і підтвердять, що безпека Північної Атлантики та Південно-Східної Азії не може бути розділена", – наголосив Юн Сук Йоль.

За його словами, останні дії РФ та КНДР викликають серйозне занепокоєння не лише в Азії, а й в усьому світі. Він додав, що тісна співпраця Москви з Пхеньяном лише наголошує на важливості тристороннього співробітництва в галузі безпеки між Південною Кореєю, США та Японією.

"Безпека Атлантики та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільна. Цей саміт дає можливість поглибити співпрацю між НАТО та Індо-Тихоокеанськими партнерами", – пояснив Кісіда.

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Співпраця Росії та КНДР – що треба знати

Північнокорейська елітна військова тренувальна делегація вирушила до Росії 9 липня.

Це перший візит військовослужбовців КНДР до Росії відколи ці дві країни підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство". Університет, названий на честь засновника КНДР, є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів, і лідер країни Кім Чен Ин особисто відвідував цей заклад.

19 червня Президент РФ Владімір Путін відвідав Пхеньян. Там лідери КНДР та РФ підписали угоду про всеосяжне партнерство, яка передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цього договору.

Міністерство оборони Південної Кореї також заявляло про те, що Москва отримала від КНДР близько 5 мільйонів артилерійських снарядів.