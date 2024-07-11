Польща не збиватиме російські ракети над Україною, навіть якщо вони летітимуть у західному напрямку, без згоди всіх країн-членів НАТО, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Польського радіо. Позицію Варшави він пояснив точкою зору Вашингтона, який не бажає «ескалації конфлікту».

За його словами, Київ тривалий час сподівався на участь Польщі у захисті її повітряного простору, але та не буде одноосібно ухвалювати відповідні рішення.

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"Якщо Альянс не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна одноосібно приймати такі рішення", – сказав міністр.

Косіняк-Камиш констатував, що такої домовленості в НАТО немає, додавши, що це стосується лише ракет над територією України.

“Звісно, щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення”, – сказав він.

Більше по темі НАТО призначив спецпредставника в Україні З вересня 2024 року Представництво НАТО в Україні очолить Патрік Тернер.

Україна на Польща підписали двосторонню безпекову угоду

У понеділок, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали двосторонню безпекову угоду. Вона уперше з-поміж уже підписаних угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

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Після підписання документа Зеленський повідомив, що відповідний механізм буде розроблений у найкоротші терміни.

Російськи ракети систематично залітають на територію Польщі

Під час масованого обстрілу України російські ракети раніше неодноразово залітали на польську територію.

Прикладом може слугувати ніч проти 24 березня, коли ракета, випущена дальньою авіацією РФ, зайшла в повітряний простір Польщі і перебувала там 39 секунд.

Аналогічний інцидент стався вранці 29 грудня минулого року – радар зафіксував невідомий об'єкт біля міста Хрубешів під час чергової атаки на Україну. Окрім цього, у квітні 2023-го на території Польщі виявили уламки ракети класу “повітря-земля” без боєголовки та з написами російською мовою на корпусі.

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У листопаді 2022 року в Польщі впали дві ракети, вбивши двох людей. Тоді у Кремлі заявили, що ракети нібито належать українській ППО. Президент Польщі Анджей Дуда назвав подію “нещасним випадком”, наголосивши, що ніщо не вказує на навмисний обстріл польської території.

Останнім часом Варшава почала піднімати в повітря винищувачі під час масованих обстрілів України з боку Росії.