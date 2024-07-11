Служба безпеки України повідомила про затримання агента, який під виглядом кур'єра відомого сервісу доставки на скутері об’їжджав місцевість, де фіксував об'єкти критичної інфраструктури Чернівецької області.

СБУ затримала агента ФСБ, який замаскувався під кур'єра

Росію цікавили локації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські військові. Агент на власному скутері об’їжджав місцевість і надавав розвіддані російському куратору через особистий чат у месенджері.

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Агента спіймали, коли той готував звіт до ФСБ.

Зловмисником виявився місцевий житель, який підтримує проросійські ідеї. ФСБ помітила його завдяки його знайомому з Росії, який співпрацював зі спецслужбою.

Фігурант неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах і під час ефірів виступав на підтримку війни в Україні, виправдовуючи воєнні злочини РФ

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Яке покарання загрожує агенту ФСБ

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Кур'єру" загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала зрадника, який готував ракетні удари РФ по Буковині

Нагадаємо, що 36-річного мешканця Чернівців, який два роки переховувався від мобілізації, затримала Служба безпеки.

Він зв'язався з РФ та намагався встановити розташування складів паливно-мастильних матеріалів на території міста та його околицях.

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Для контакту з Росією він використовував один із російських відеочатів, який контролюють російські спецслужби, а також писав у прокремлівських чатах про бажання приєднатися до ворожих сил, щоб воювати проти України.