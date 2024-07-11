Шведський уряд відкритий для постачання Україні винищувачів Gripen у майбутньому, повідомляє "Голос Америки", цитуючи голову шведського МЗС Тобіаса Більстрема.

Швеція може надати Україні літаки Gripen

Йдеться не лише про постачання літаків та підготовку пілотів. Рішення про передачу відтермінували, оскільки впроваджувати одночасно дві системи – F-16 та Gripen – було би занадто складно.

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"Це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripen, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції", – зауважив Більстрем.

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З огляду на неможливість продовження роботи над передачею Gripen через винищувачі F-16, Стокгольм вирішив надати Києву інші можливості: зокрема, Україні нададуть системи спостереження ASC 890. За словами голови МЗС Швеції, Україна може використовувати їх у координації з винищувачами F-16 для кращих повітряних боїв і спостереження.

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"Я б сказав, що F-16, який зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечить вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо говорити про винищувачі Gripen... Рішення на користь F-16 було ухвалене українським урядом, а не шведським.", – додав Більстрем.

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Винищувачі Gripen для України – що відомо

Посол України у Швеції 29 травня наголосив на потребі української армії у бойових літаках Gripen, системах ППО та боєприпасах.

Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що Швеція призупиняє плани щодо передачі Україні винищувачів Gripen, зосередившись на поставках винищувачів F-16. Країни, які входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою систем Gripen.

Обговорення щодо надання Україні винищувачів Gripen відбуваються в межах коаліції винищувачів, де Швеція також допомагає Україні отримати американські F-16.