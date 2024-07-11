Колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП постане перед судом, оскільки не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби. Зокрема, за підробленими документами виїжджав на відпочинок за кордон.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

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Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова судитимуть за виїзд за кордон під час війни - що відомо

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у справі Борисова. Він не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби.

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Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 роках під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомогою знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті.

Насправді колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на курорти Сейшельських Островів та Іспанії.

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Під час розслідування також було встановлено факт використання Борисовим підробленого документа як підстави для нез’явлення вчасно на військову службу.

Яке покарання загрожує ексвоєнкому Борисову

Фігурант обвинувачується за:

ч. 4 ст. 358 КК України (використання підробленого документа)

ч. 5 ст. 407 (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану)

ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Справа Борисова - що відомо

Проти колишнього військкома Євгена Борисова порушено кримінальне провадження за кількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця в липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваний був звільнений з військової служби.

У травні 2024 року в Києві Євгена Борисова затримали одразу після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням.

За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

Серед раніше арештованого майна:

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земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;

два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м;

домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;

дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;

автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 2021 року випуску;

автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску;

автомобіль Audi A6 1999 року випуску та ін.

У грудні 2023 року на підставі запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу накладено арешт на нерухоме майно одеського очільника ТЦК та СП в Іспанії - віллу та офісне приміщення. Також судом накладено арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.