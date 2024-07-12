Служба безпеки України повідомила про затримання виконуючого обов'язки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Дмитра Нефьодова.

СБУ спіймала на хабарі Дмитра Нефьодова – подробиці

В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж палива київської компанії, яка займається оптовою торгівлею.

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Для комунікації з директором цієї компанії та передачі хабаря Нефьодов залучив свого знайомого.

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СБУ затримала його разом із посередником під час передачі другого хабаря.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує Дмитру Нефьодову

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі фігурантам обирають міри запобіжного заходу.

Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала керівників департаменту Держмитслужби, які вимагали гроші від митниці

Служба безпеки України затримала директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника, які вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць.

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В обмін на гроші вони ігнорували службові порушення митників. За рік зафіксували щонайменше 8 фактів щомісячних поборів.

Фігуранти також залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби. Їх затримали під час передачі хабаря.