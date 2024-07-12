Старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит" знесуть, а замість двох ушкоджених корпусів зведуть один новий, пише Суспільне, цитуючи міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка під час брифінгу.

Відбудова лікарні "Охматдит" – подробиці

За словами Ляшка, ремонті роботи в "Охматдиті" почалися після російської атаки. Функціонування Центру крові вдалося відновити 12 липня. Це дозволило поступово повертати онкопацієнтів у відділення, де провели першочергові роботи з відновлення.

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Гендиректор київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір зазначив, що завдяки запуску Центру крові, компоненти крові отримають діти, яких після ракетного удару перемістили до інших лікарень.

В "Охматдиті" вже відновили роботу відділення радіології подачу світла та води. Наразі відновлюватимуть приміщення операційних, щоб повернути до лікарні онкохворих дітей.

Більше по темі МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту» У Міжнародному агентстві з атомної енергії засудили зрив технічної допомоги Україні, спричинений ударом по дитячій лікарні.

За словами Ляшка, на території медичного центру оцінюють наслідки руйнувань об'єктів, які віднесені до культурної спадщини, а також триває робота над усунення пошкоджень інших корпусів лікарні.

Старий хірургічний корпус підлягатиме знесенню. Замість двох поруйнованих, зведуть один новий сучасний корпус.

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"Ми з командою "Охматдит" почали працювати над медичним завданням, для того, щоб передати його проєктантам і розпочати проєктувати на цій території новий корпус, який стане доповненням до цього нового теж поруйнованого корпусу і закриє усі питання по медичній допомозі, яка надавалася в цих двох будівлях", – пояснив Ляшко.

Наразі на відновлення Охматдиту надійшло 800 мільйонів гривень від усіх партнерів

"Ми вже відправили [кошти – ред.] на усунення наслідків терористичного акту в новому першому корпусі. Також гроші будуть направлені на медичне обладнання, проєктування і будівництво нового корпусу. Уряд і держава дофінансує стільки, скільки буде треба", – поінформував міністр.

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Вартість знищеного обладнання становить від 360 до 400 млн гривень.

"Виробники та меценати готові якесь обладнання надати безоплатно", – додав Ляшко.

Атака на лікарню "Охматдит" – що відомо

8 липня Росія нанесла удар по Україні десятками різних видів балістичних та крилатих ракет. Було уражено цивільні об’єкти – три елеrтропідстанції, кілька багатоповерхівок, приватний медичний центр та адміністративну будівлю гірничо-збагачувального комбінату.

Росіяни нанесли удар по найбільшій дитячій лікарні України та Європи – "Охматдит", де проходили лікування сотні дітей. Було зруйновано корпус, де діти отримували діаліз.

Заклад, де щорічно проводять близько 7 тисяч складних операцій, а також здійснюється діагностика та лікування на сучасному рівні онкогематологічних захворювань, виконуються трансплантації кісткового мозку хворим дітям, зупинив свою роботу.

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Джерела Kyiv Post у розвідці повідомили, що один із пілотів передав ГУР МОУ дані про своїх колег, які постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101.

Один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії в/ч 06987, яка базується на аеродром "Енгельс", сказав, що він та його колеги шоковані ударом по дитячій лікарні та не розуміють, чому їх змушують атакувати цивільну інфраструктуру України.

Пілот вирішив передати Україні документи, пов'язані з діяльністю його військової частини та приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.