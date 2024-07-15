Служба безпеки України повідомила про викриття трьох колаборанток, які організували фейкові "вибори Путіна" в березні цього року в Старобільську, Первомайську та Марківці Луганської області.
СБУ викрила колаборанток, які проводили фейкові вибори на Луганщині
Під наглядом росіян влаштуванням псевдовиборів займалися колишня чиновниця Старобільської РДА, начальниця відділу кадрів Попаснянської районної лікарні та вчителька музики із Марківки.
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Від РФ вони отримали посади у дільничних та територіальних так званих "виборчих комісіях" та відповідні повноваження. Фігурантки формували списки виборців, опрацьовували бюлетені, готували протоколи, та фальсифікували кількість голосів за президента РФ Владіміра Путіна.
Яке покарання чекає на колаборанток на Луганщині
Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка за проведення незаконних виборів на тимчасово окупованій території передбачає до 10 років тюрми та конфіскацію майна.
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Вони й раніше співпрацювали з росіянами в окупаційних владних структурах, а призначення на керівні посади в "МФЦ" обидві отримали у 2023 році. Жінки допомагають Росії влегітимації їхньої влади, нав’язуванні українцям російських паспортів та інших документів, державних сервісів РФ, втягуванні населення області у взаємодію з державними органами окупантів.
Фігурантки відповідатимуть перед законом за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.