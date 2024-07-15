Служба безпеки України повідомила про викриття трьох колаборанток, які організували фейкові "вибори Путіна" в березні цього року в Старобільську, Первомайську та Марківці Луганської області.

СБУ викрила колаборанток, які проводили фейкові вибори на Луганщині

Під наглядом росіян влаштуванням псевдовиборів займалися колишня чиновниця Старобільської РДА, начальниця відділу кадрів Попаснянської районної лікарні та вчителька музики із Марківки.

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Від РФ вони отримали посади у дільничних та територіальних так званих "виборчих комісіях" та відповідні повноваження. Фігурантки формували списки виборців, опрацьовували бюлетені, готували протоколи, та фальсифікували кількість голосів за президента РФ Владіміра Путіна.

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Яке покарання чекає на колаборанток на Луганщині

Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка за проведення незаконних виборів на тимчасово окупованій території передбачає до 10 років тюрми та конфіскацію майна.