У селі Обжили Подільського району на Одещині правоохоронці зупинили 4 мікроавтобуси з 47 чоловіками разом із позашляховиком із водієм та пасажиром, повідомили в Державній прикордонній службі України.

На Одещині затримали рекордну кількість ухилянтів

Як зазначається, 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей намагалися в такий спосіб дістатися державного кордону.

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Їхній збір ділками здійснювався за допомогою Телеграм-каналів та Телеграм-акаунтів. Гроші перераховувались на різні криптогаманці, а ціни цієї "послуги" складали від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи. Деякі ухилянти платили одразу, а деякі сплачували лише аванс (половину вартості заявленої суми).

Жодних гарантій від незаконних перевізників їм не надали. Мікроавтобуси не пристосовані для перевезення, тому чоловіки їхали на матрацах близько 100 км.

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Також у ДПСУ опублікували відео із затриманням 47 чоловіків.

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