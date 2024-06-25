У селі Обжили Подільського району на Одещині правоохоронці зупинили 4 мікроавтобуси з 47 чоловіками разом із позашляховиком із водієм та пасажиром, повідомили в Державній прикордонній службі України.
На Одещині затримали рекордну кількість ухилянтів
Як зазначається, 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей намагалися в такий спосіб дістатися державного кордону.
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Їхній збір ділками здійснювався за допомогою Телеграм-каналів та Телеграм-акаунтів. Гроші перераховувались на різні криптогаманці, а ціни цієї "послуги" складали від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи. Деякі ухилянти платили одразу, а деякі сплачували лише аванс (половину вартості заявленої суми).
Жодних гарантій від незаконних перевізників їм не надали. Мікроавтобуси не пристосовані для перевезення, тому чоловіки їхали на матрацах близько 100 км.
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Також у ДПСУ опублікували відео із затриманням 47 чоловіків.