15 липня в Україні відзначають День Української Державності. До привітань доєднались Президент України Володимир Зеленський, Голова СБУ Василь Малюк і пані посол США в Україні Бріджит Брінк. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Привітання українців із Днем Української Державності За словами Зеленського, українська державність поширює правду та готує для Росії відповідальність. Президент України зауважив, що державність – це люди, які переймаються за Україну, пишаються Україною та роблять усе заради перемоги. Advertisement "Сьогодні, у День Української Державності, у День хрещення Русі-України, ми дякуємо всім вам. Усім, чия відданість Україні, сумлінність та відчуття обовʼязку бережуть Україну", – наголосив Президент.

Водночас в СБУ зазначили, що Батьківщиною є нескінченний потік історії, що несе в собі пам'ять про всіх, хто віддав життя за цю землю. "У Києві Русь хрестилася в 988 році. Що було в московії? Там жаби кумкали!" – додав керівник СБУ Василь Малюк. Більше по темі СБУ затримала інформаторку, яка надавала РФ локації блокпостів біля Харкова Нею виявилась 36-річна лаборантка з поліклініки у передмісті обласного центру.

Бріджит Брінк своєю чергою наголосила, що День Української Державності нагадує про відданість і рішучість українського народу на шляху до свободи, незалежності та євроатлантичної інтеграції попри незаконну та жорстоку війну РФ. Advertisement "США пишаються тим, що продовжують підтримувати вас", – додала Брінк.

День Української Державності є нагадуванням про відданість і рішучість українців на шляху до свободи, незалежності та євроатлантичної інтеграції, незважаючи на незаконну та жорстоку війну Росії.



США пишаються тим, що продовжують підтримувати вас. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 15, 2024