15 липня в Україні відзначають День Української Державності.
До привітань доєднались Президент України Володимир Зеленський, Голова СБУ Василь Малюк і пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
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Привітання українців із Днем Української Державності
За словами Зеленського, українська державність поширює правду та готує для Росії відповідальність. Президент України зауважив, що державність – це люди, які переймаються за Україну, пишаються Україною та роблять усе заради перемоги.
"Сьогодні, у День Української Державності, у День хрещення Русі-України, ми дякуємо всім вам. Усім, чия відданість Україні, сумлінність та відчуття обовʼязку бережуть Україну", – наголосив Президент.
Водночас в СБУ зазначили, що Батьківщиною є нескінченний потік історії, що несе в собі пам'ять про всіх, хто віддав життя за цю землю.
"У Києві Русь хрестилася в 988 році. Що було в московії? Там жаби кумкали!" – додав керівник СБУ Василь Малюк.
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Бріджит Брінк своєю чергою наголосила, що День Української Державності нагадує про відданість і рішучість українського народу на шляху до свободи, незалежності та євроатлантичної інтеграції попри незаконну та жорстоку війну РФ.
"США пишаються тим, що продовжують підтримувати вас", – додала Брінк.
День Української Державності є нагадуванням про відданість і рішучість українців на шляху до свободи, незалежності та євроатлантичної інтеграції, незважаючи на незаконну та жорстоку війну Росії.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 15, 2024
США пишаються тим, що продовжують підтримувати вас.
День Української Державності – що треба знати
Свято запровадили указом Президента України № 423/2021 від 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до 30-ї річниці Незалежності України. Воно співпадає із Днем Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять про князя Київського Володимира Великого з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії української державності.
День української державності має символ – чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність.
16 лютого 2018 року експрезиденти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулись до нації та парламенту з ініціативою започаткування Дня української державності, а 25 липня 2022 року Міністерство культури України оприлюднило зразок єдиної візуальної символіки свята.