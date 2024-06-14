Прикордонники Одеської області напередодні затримали вантажівку, у причепі якої виявили 41 особу, що намагалися дістатися до кордону з Молдовою. Така кількість чоловіків у вантажівці - вагомий претендент на антирекорд, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).
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«Охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки «Рено» неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади. Як і очікувалось, водій, мешканець Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років», - йдеться в повідомленні.
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За даними прикордонників, «туристами» виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.
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Яке покарання загрожує чоловікам, які хотіли виїхати за кордон
За ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), стосовно двох фігурантів направлено повідомлення до Національної поліції.
Щодо інших порушників прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
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Під час дії воєнного стану чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Виїзд дозволений лише певним категоріям чоловіків.
Проте українці часто вдаються до незаконних дій для потрапляння за кордон. Наприклад, таємне переміщення у вантажівках або перетин кордону через річку Тису (часто ці спроби закінчуються загибеллю).