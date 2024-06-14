Прикордонники Одеської області напередодні затримали вантажівку, у причепі якої виявили 41 особу, що намагалися дістатися до кордону з Молдовою. Така кількість чоловіків у вантажівці - вагомий претендент на антирекорд, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 ухилянтом - що відомо

«Охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки «Рено» неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади. Як і очікувалось, водій, мешканець Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років», - йдеться в повідомленні.

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За даними прикордонників, «туристами» виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.