Служба безпеки України повідомила про затримання голови одного з ключових управлінь митного органу на Івано-Франківщині.

СБУ затримала чиновника Івано-Франківської митниці

Він розробив злочинний механізм одержання грошей від представників імпортерів. Чиновник залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць.

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Одного з них залучили до оборудки як посередника для передачі хабарів від підприємців.

Фото: Служба безпеки України

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У Службі безпеки зафіксували 4 факти отримання фігурантами хабаря. Згодом організатора злочину та посередника затримали під час отримання нового "траншу".

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Фото: Служба безпеки України

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СБУ затримала керівників департаменту Держмитслужби, які вимагали гроші від митниці

Нагадаємо, що директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника затримали за вимагання неправомірної вигоди з керівників регіональних митниць.

Як зазначалось, за грошову винагороду обіцялось "не створювати штучних перешкод" у професійній діяльності та ігнорували службові порушення митників.

Фігуранти до схеми залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.

Керівника Департаменту, його заступника та одного з керівників регіональної митниці також затримали під час передачі хабаря.