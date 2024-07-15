Служба безпеки України повідомила про затримання голови одного з ключових управлінь митного органу на Івано-Франківщині.
СБУ затримала чиновника Івано-Франківської митниці
Він розробив злочинний механізм одержання грошей від представників імпортерів. Чиновник залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць.
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Одного з них залучили до оборудки як посередника для передачі хабарів від підприємців.
У Службі безпеки зафіксували 4 факти отримання фігурантами хабаря. Згодом організатора злочину та посередника затримали під час отримання нового "траншу".
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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
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СБУ затримала керівників департаменту Держмитслужби, які вимагали гроші від митниці
Нагадаємо, що директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника затримали за вимагання неправомірної вигоди з керівників регіональних митниць.
Як зазначалось, за грошову винагороду обіцялось "не створювати штучних перешкод" у професійній діяльності та ігнорували службові порушення митників.
Фігуранти до схеми залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.
Керівника Департаменту, його заступника та одного з керівників регіональної митниці також затримали під час передачі хабаря.