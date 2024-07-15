Протягом 12-14 липня польська прикордонна служба зафіксувала 140 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Іноземні мігранти кидали у бік польських патрулів камінням, передає Укрінформ з посиланням на Прикордонну службу РП.

Іноземні мігранти обкидали камінням польських прикордонників - що відомо

Інциденти сталися на ділянках, що охороняються прикордонними заставами в Біловежі, Наревці, Бобровниках, Дубічах Церковних та Кринках.

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"Минулої п’ятниці в зоні відповідальності прикордонної застави в Дубічах Церковних група мігрантів з білоруської сторони закидала польські патрулі камінням. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав”, - повідомили польські прикордонники.

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У зоні відповідальності прикордонної застави Бобровники та Кринки мігранти намагалися незаконно перетнути кордон по ріці Свіслоч.

“Минулими вихідними затримано чотирьох організаторів та пособників в організації незаконного перетину польського кордону. Це були громадяни України, Алжиру, Туреччини та Таджикистану”, - йдеться в повідомленні.

Яке покарання загрожує іноземним мігрантам

За організацію та сприяння в незаконному перетині кордону загрожує позбавлення волі терміном до восьми років.

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Проти всіх іноземців, затриманих за пособництво, розпочато адміністративне провадження з метою винесення рішення про повернення до країни походження.

Їм також заборонять в'їзд до країн Шенгенської угоди на термін від 5-ти до 10-ти років.

Міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні - що варто знати

Цьогоріч на ділянці польсько-білоруського державного кордону, яку охороняє Підляський відділ прикордонної служби РП, затримано 216 пособників та організаторів незаконного перетину кордону.

Кордон між Польщею та Білоруссю став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у «гібридній війні» проти Заходу, зазначали у Reuters.

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Згідно з даними агенції Frontex, за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагаються перетнути східний кордон ЄС, зросла майже вдвічі.

Крім того, останнім часом офіційні особи Польщі та Фінляндії попереджали, що кількість людей, які намагаються перетнути кордон через Білорусь чи Росію, може значно зрости в найближчому майбутньому.

Нещодавно у Польщі висловили сподівання, що вдасться залучити прикордонників і поліцейських з Фінляндії, Німеччини та Греції для патрулювання кордону з Білоруссю на тлі занепокоєння з приводу міграційного тиску, яке дедалі більше росте.

Також польська сторона повідомляла про намір порушити питання захисту кордонів з Білоруссю на саміті НАТО у Вашингтоні.

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Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек заявляв, що МВС організує спецпідрозділи Прикордонних сил країни, які захищатимуть кордон від нелегальних мігрантів.

Він наголосив, що це потрібно було зробити вже давно. У квітні на кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких була протидія агресивним групам людей.