Під час саміту НАТО Україна та Альянс затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель, за яким закупівлі України відбуватимуться відповідно до найкращих євроатлантичних практик.

Стратегія містить 21 рекомендації для забезпечення ЗСУ під час війни та у мирний час, повідомили на сайті Міністерства оборони України.

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Стратегічний огляд оборонних закупівель - що відомо

Відповідно до угоди, оборонні закупівлі України будуть розвиватися за допомогою рекомендацій, викладених у Стратегічному огляді.

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Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський, угода містить 21 рекомендацію щодо підвищення ефективності забезпечення Збройних сил України як під час воєнного стану, так і в мирний час.

Головні рекомендації огляду охоплюють:

забезпечення взаємосумісності оборонних закупівель України та НАТО

розвиток довгострокового планування в закупівлях

удосконалення процедур укладання прямих угод та організації конкурсних закупівель

унормування рівня таємності оборонних закупівель.

«Основною цінністю Стратегічного огляду закупівель є те, що він має чіткі терміни реалізації, а отже, дозволить і українському суспільству, і міжнародним партнерам відстежувати успішність євроатлантичного поступу України», — пояснив Канєвський.

Більше по темі ОПК інтегрується в оборонні структури США та НАТО – Мінстратегпром Україна підписала угоду про виробництво боєприпасів стандарту НАТО з оборонною компанією США Northrop Grumman.

Серед важливих елементів розвитку оборонних закупівель варто виділити провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned.

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Рекомендації мають двосторонню природу співпраці – партнери з країн НАТО також будуть вивчати унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах відсічі повномасштабного вторгнення.

Робота над оглядом тривала з березня 2024 року після урочистої конференції у Люксембурзі, де були сформовані спільні експертні групи з представників уряду України, НАТО та Агентства НАТО з підтримки та закупівель.

Які підсумки ювілейного саміту НАТО для України

У Вашингтоні завершився ювілейний 75-й саміт НАТО, де представників країн-членів НАТО ухвалили низку рішень, які безпосередньо стосуються України.

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Зокрема, про військову та фінансову допомогу, системи ППО та угоди, підписані під час зібрання.

Читайте у матеріалі Kyiv Post головні заяви та рішення представників країн Північноатлантичного альянсу, які важливі для України.