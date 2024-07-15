Іспанія розпочала процес передачі Україні нової партії військової допомоги, яка містить десять бойових танків Leopard 2А4, декілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет.

Про це ідеться на сайті Міністерства оборони Іспанії.

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Україна отримає від Іспанії танки Leopard 2А4 - що варто знати

"Розпочалося мультимодальне транспортування в Україну 10 бойових танків Leopard 2А4, які пройшли процес ремонту, налаштування та готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їх повної працездатності", - зазначається у повідомленні.

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У міністерстві зауважили, що нова партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого їх буде поставлено українським військовим.

При цьому наголошується, що з новою партією танків Leopard 2A4 Іспанія передала Україні загалом 20 таких танків та планує підготувати ще одну партію у другій половині 2024 року.

Більше по темі Євросоюз укотре закликав Росію визнати свою відповідальність за збиття літака рейсу MH17 17 листопада 2022 року суд у Гаазі засудив трьох осіб до довічного ув’язнення за їхню причетність до збиття літака рейсу MH17.

Безпекова угода України з Іспанією – що відомо

У травні Зеленський та Санчес підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Іспанією на 10 років.

Договір охоплює підтримку, реконструкцію, відновлення та розмінування України. Іспанія зобов'язалася надати військову підтримку на суму 1 млрд євро за цей рік. У межах допомоги також постачатимуться системи ППО.

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Місцеві ЗМІ зазначали, що друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, прибула в Україну.

Крім ракет для ЗРК Patriot, Іспанія також надала другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, зокрема, 155-мм снаряди, системи боротьби проти дронів, системи оптико-електронного спостереження та стеження, а також дистанційні засоби озброєння.