Військовозобов'язані, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Про це сказав директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

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За його словами, накладати штрафи можуть виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Водночас люди, які з поважних причин - до прикладу, через хворобу - не встигли оновити дані, зможуть оскаржити рішення.

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«На сьогодні законом передбачена обов’язкова вимога до оновлення даних громадянами України упродовж 60 діб. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи певних інших обставин законодавством не передбачено. І у будь-якому випадку, після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті (справи щодо вчинення - ред.) адмінправопорушення», - сказав Андрусяк.

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Як каратимуть за неоновлені дані

У Міноборони наголосили, що законодавство України не передбачає процедуру автоматичного накладання штрафів на людей.

«Відповідно до КупАП, передбачено накладання штрафів за виявлені адмінправопорушення від 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до 1 року з моменту його вчинення», - поінформував представник Міноборони.

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Накладати штрафи на військовозобов'язаних, які не оновили облікові дані до 17 липня, мають повноваження виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

«Факт виявлення правопорушення може здійснити техпрацівник ТЦК. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу», - уточнив Андрусяк.

Він зазначив, що громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані вчасно, можуть бути притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.

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Чи мобілізують після оновлення даних

У Міноборони наголосили, що не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу.

«Станом на сьогодні, за інформацією, яка вже у нас є, дані оновили понад 3 млн громадян України. Потреби ЗСУ для призову під час мобілізації значно менші... Це створено для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх на військовому обліку», - сказав Марк Андрусяк.