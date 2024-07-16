Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) зібрали нові докази злочинної діяльності судді з Київської області, який раніше отримав підозру у корупційній діяльності. За допомогою підроблених документів суддя незаконно виїхав за кордон.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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Суддя з Київщини виїхав за кордон за підробленими документами - що відомо
Суддя Броварського міськрайонного суду причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження.
Однак замість службової поїздки фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови.
Для цього суддя використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.
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При чому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили. Отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат.
Які підозри оголосили судді та адвокату з Київщини
На підставі отриманих доказів спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 2, 5 ст. 27, чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).
У вересні 2023 року цього ж посадовця викрили на хабарі, який він отримав за прийняття «правильного» рішення у майновому спорі.
Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП судитимуть за відпочинок у Іспанії під час війни - подробиці
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Він не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби.
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Насправді колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на курорти Сейшельських Островів та Іспанії.