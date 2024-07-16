Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) зібрали нові докази злочинної діяльності судді з Київської області, який раніше отримав підозру у корупційній діяльності. За допомогою підроблених документів суддя незаконно виїхав за кордон.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Суддя з Київщини виїхав за кордон за підробленими документами - що відомо

Суддя Броварського міськрайонного суду причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження.

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Однак замість службової поїздки фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови.

Для цього суддя використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.

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Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

При чому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили. Отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Які підозри оголосили судді та адвокату з Київщини

На підставі отриманих доказів спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 5 ст. 27, чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

У вересні 2023 року цього ж посадовця викрили на хабарі, який він отримав за прийняття «правильного» рішення у майновому спорі.

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Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП судитимуть за відпочинок у Іспанії під час війни - подробиці

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП постане перед судом, оскільки не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби. Зокрема, за підробленими документами виїжджав на відпочинок за кордон.

Він не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби.

Експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 роках під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомогою знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті.

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Насправді колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на курорти Сейшельських Островів та Іспанії.

 

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