Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) зібрали нові докази злочинної діяльності судді з Київської області, який раніше отримав підозру у корупційній діяльності. За допомогою підроблених документів суддя незаконно виїхав за кордон.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Суддя з Київщини виїхав за кордон за підробленими документами - що відомо

Суддя Броварського міськрайонного суду причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження.

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Однак замість службової поїздки фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови.

Для цього суддя використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

При чому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили. Отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат.