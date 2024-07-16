Під час саміту НАТО Латвія та Німеччина домовились про спільну закупівлю безпілотників для підтримки та забезпечення потреб України.

Зокрема, країни нададуть броньовані безпілотники та дрони, оснащені штучним інтелектом, повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство оборони Латвії.

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Дві європейські країни закуплять дрони для України - що відомо

Латвія і Німеччина домовилися про поглиблення співпраці в межах коаліції безпілотників для забезпечення замовлень безпілотників на підтримку України.

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"У межах коаліції безпілотників буде реалізовано ініціативу щодо забезпечення України розвідувальними безпілотниками, броньованими безпілотниками, безпілотниками, оснащеними штучним інтелектом, а також засобами захисту від безпілотників", – сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він додав, що цього можна досягти, запропонувавши іншим учасникам "Коаліції дронів" укласти договори з виробниками безпілотників у Латвії та Німеччині.

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Учасники "Коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння - подробиці

Під час саміту НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування для підтримки України та зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.

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Цей документ створює Загальний фонд під керівництвом Великої Британії. Він зробить можливими спільні закупівлі та швидке й ефективне постачання БпЛА до України.

Також Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція пообіцяли зробити внески до фонду на понад 45 мільйонів євро, проте очікуються додаткові пожертвування.

Підписанти Меморандуму надішлють для ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів.

"Коаліція дронів" – що треба знати

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".

Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

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Вже 17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах "Коаліції дронів". До того ж уряд країни оголосив про зобов'язання внести цього року 20 млн євро на реалізацію цієї ініціативи.