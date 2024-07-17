Служба безпеки повідомила про скерування до суду обвинувальних актів щодо 18 "депутатів" незаконних рад муніципальних округів, створених на тимчасово окупованій Луганщині.
СБУ скерувала до суду обвинувальні акти щодо псевдодепутатів на Луганщині
Повідомлення про підозру отримали понад 70 зрадників, які у вересні 2023 року взяли участь у псевдовиборах на окупованих територіях та отримали депутатські посвідчення.
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Протягом останнього місяця слідчі СБУ завершили досудове розслідування стосовно ще 18 таких осіб і скерували до суду обвинувальні матеріали за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Серед них – "депутати" Біловодського, Білокуракинського, Новоайдарського, Станично-Луганського, Старобільського, Сватівського, Марківського, Троїцького муніципальних округів.
Більшість луганських колаборантів представляє партію російського президента Владіміра Путіна "Єдина Росія".
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Понад половина обвинувачених раніше отримали керівні посади у різних окупаційних структурах від країни-агресора, тобто вони є фігурантами ще й в інших кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.
Яке покарання загрожує псевдодепутатам на Луганщині
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. "Депутатів" оголошено в розшук.
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Нагадаємо, що раніше СБУ повідомляла про те, що вісімнадцять колаборантів, які у 2023 році стали членами "советов муниципальных образований" на окупованій території Луганщини, відповідатимуть перед українським судом.
Згідно з даними СБУ, вони у вересні минулого року добровільно "обралися" до "советов муниципальных образований2, створених Росією на окупованій Луганщині.
"Депутати" досі продовжують працювати на зміцнення окупаційної влади в захоплених населених пунктах та інтеграцію в політичну систему держави-агресора.