Японія виділить Україні 3,3 млрд доларів позики в межах підтримки, яку G7 нададуть Україні з відсотків від російських заморожених активів, пише Kyodo.

Японія виділить Україні позику з відсотків заморожених активів РФ

За даними видання, в G7 домовились про допомогу на суму 60 млрд доларів під час саміту в Італії в червні.

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США та ЄС нададуть по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада розділять між собою 10 млрд доларів. Проєкт із допомоги G7 розпочне до кінця цього року.

Франція, Німеччина та Італія наразі навряд чи братимуть участь у програмі, оскільки Євросоюз уже має подібний план підтримки.

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Міністри фінансів і голови центробанків G7 обговорять це питання в Ріо-де-Жанейро наприкінці цього місяця в межах зустрічі G20.

Допомога Україні Японії – що відомо

Під час саміту G7 Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню безпекову угоду на десять років.

Більше по темі Греція передасть США понад 30 винищувачів F-16 для відправки Києву Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Японія надасть 4,5 млрд доларів та підтримуватиме Україну протягом усього 10-річного строку дії угоди.

Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю.

Проєкти матимуть право на технічну допомогу, яку Японія надасть Україні через UNIDO на суму 188 мільйонів євро. Звдяки UNIDO, спершу втілять близько 30-40 конкретних проєктів із передачі японських технологій українським компаніям.

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Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило 3 червня, що японський уряд розглядає можливість відкриття свого ринку для української сільськогосподарської продукції, зокрема, курятини.