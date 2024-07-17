Уряд Німеччини виділить 10 млн євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" в Києві, яка була пошкоджена внаслідок ракетного удару РФ 8 липня.

Про це пише DW, цитуючи міністерку з питань економічного співробітництва та розвитку Свенью Шульце.

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Німеччина виділить кошти на відновлення "Охматдиту"

"Ми не повинні і не миритимемося з тим, що цього місця лікування для онкохворих дітей в Україні більше не існує", – пояснила Шульце.

Виділені гроші разом із коштами інших донорів підуть на швидке повернення лікарні до робочого стану та підготовку будівлі до експлуатації у зимовий час.

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Йдеться, зокрема, про ремонт та технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- та теплопостачання.

За словами Шульце, "Руйнація дитячої лікарні показує, наскільки безжально й нелюдяно Росія веде цю агресивну війну", – наголосила міністерка.

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Вона додала, що від повномасштабного вторгнення Росії в Україну діти страждають найбільше.

Ракетний удар по лікарні "Охматдит" – що відомо

8 липня Росія здійснила удар по Україні десятками різних видів балістичних та крилатих ракет. Уражені цивільні об’єкти – три електропідстанції, кілька багатоповерхівок, приватний медичний центр та адміністративну будівлю гірничо-збагачувального комбінату.

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Росіяни вдарили по найбільшій дитячій лікарні України та Європи – Охматдит, де проходили лікування сотні дітей. Було зруйновано корпус, де дітям робили діаліз.

РФ завдала удару по лікарні крилатою ракетою Х-101, за словами СБУ, вже знайдено її частини на території лікарні.

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії своєю чергою також визнала Росію відповідальною за ракетний удар по "Охматдиту". Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений військовим ударом РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

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Низка світових лідерів також засудила атаку по дитячій лікарні.