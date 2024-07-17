Польський уряд виділив 500 млн злотих для навчання нових українських дітей у польських школах, які раніше не відвідували польські навчальні заклади, повідомляє Укрінформ. 

Польща виділила майже 130 млн доларів на українських дітей у польських школах

У Польщі очікують, що з нового навчального року в школах країни, згідно з цьогорічними змінами до спецзакону про допомогу українцям, з’явиться 20-60 тис. українських дітей, які раніше не відвідували польські навчальні заклади.

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Як повідомили в міністерстві фондів і регіональної політики РП, кошти на фінансування шкіл і вчителів для кращої підготовки до прийому більшої кількості дітей з України виділено з європейських фондів соціального розвитку (FERS) на 2021-2027 роки.

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За попередніми оцінками міносвіти Польщі, виділені кошти підуть на такі процеси: 

  • працевлаштування в школах міжкультурних асистентів, які діагностуватимуть проблеми адаптації учнів та допомагатимуть їм у розв'язанні проблем;
  • навчальні та методичні матеріали для вчителів щодо роботи з учнями з досвідом міграції чи біженства;
  • профілактика розладів психічного здоров’я та психологічно-педагогічної підтримки дітей та молоді з досвідом міграції або біженства.

У Польщі очікують, що до польських шкіл з 1 вересня піде щонайменше 29 тис. нових дітей з України.

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У цьогорічних змінах до спецзакону про допомогу українцям передбачено, що соціальна допомога за програмами "800+" і "добрий старт" надаватиметься українським сім’ям у випадку, якщо дитина ходить до польської школи.

В уряді Польщі пояснюють запровадження такої вимоги вирівнюванням шансів усіх дітей на здобуття базової освіти. У Польщі донині діяла гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тис. ходили у польські школи, решта дистанційно навчалася в українських), але влада нарікала, що не може перевірити, яким чином ці діти навчаються.

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У Польщі ухвалили закон про допомогу українцям – що відомо

Сенат Польщі 23 травня ухвалив закон про продовження легального перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цей законопроєкт продовжує легальне перебування і надання допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Закон ухвалили без поправок. На розгляд Сенату він був поданий 16 травня.

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Змінами до закону, ухваленому в березні 2022 року, передбачається, що соціальна допомога за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) надаватиметься українським сім’ям у випадку, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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