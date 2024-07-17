Генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив про призначення Патріка Тернера на посаду старшого представника, який очолить Представництво НАТО в Україні, повідомили на сайті Альянсу.

Столтенберг призначив спецпредставника НАТО в Україні - подробиці

"Патрік Тернер додасть у цю роль багаторічний досвід і лідерство. Як відданий своїй справі державний службовець, він має великий досвід досягнення результатів. Я впевнений, що він чудово впорається з цією важливою роллю, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку Україні", - сказав Столтенберг.

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З вересня 2024 року Тернер очолить Представництво НАТО в Україні та виконуватиме роль координатора взаємодії НАТО з українською владою. У Києві він координуватиме допомогу НАТО та надаватиме Альянсу оцінки щодо ситуації в Україні.

"Для мене справжня честь бути призначеним старшим представником НАТО в Україні. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб очолити Представництво НАТО і дуже тісно співпрацювати з українською владою, а також із союзниками та партнерами НАТО, щоб допомогти надати Україні підтримку від НАТО", - сказав Тернер.

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Наразі Представництво НАТО в Україні очолює Карен МакТір.

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До призначення Патрік Тернер був помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

Які підсумки ювілейного саміту НАТО для України

У Вашингтоні завершився ювілейний 75-й саміт НАТО, де представників країн-членів НАТО ухвалили низку рішень, які безпосередньо стосуються України.

Зокрема, союзники домовилися створити групу НАТО зі сприяння безпеці та навчання для України для кращої координації надання військового обладнання та навчання для України.

Читайте у матеріалі Kyiv Post головні заяви та рішення представників країн Північноатлантичного альянсу, які важливі для України.