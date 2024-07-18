У Євросоюзі виникла потреба створення Європейського оборонного союзу для реакції на виклики з безпеки перед Європою після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи президентку Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час парламентських слухань у Європарламенті.

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Європейський оборонний союз – подробиці

"Ми маємо надати Україні все, чого вона потребує для спротиву й перемоги... Вперше за десятиліття наша свобода опинилася під загрозою. Це наша відповідальність – зробити все необхідне, щоб захистити громадян ЄС. Захист Європи є європейським обов’язком. Зараз я переконана, що прийшов час будувати справжній Європейський оборонний союз", – пояснила чинна президентка Єврокомісії.

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Вона визнала, що, ймовірно, дехто з європейських політиків почувається некомфортно з ідеєю Європейського оборонного союзу, але єдине, що має бути некомфортним для європейців, – це загрози для їхньої власної безпеки.

Більше по темі Україна та Словенія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки У Вудстоку Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб уклали безпекову угоду між країнами на десять років.

"Будемо чіткими: країни-члени й надалі залишатимуть за собою відповідальність за національну безпеку та за власні армії... Але ми знаємо дуже добре, що наші витрати на оборону є надто низькими та неефективними. Наші закордонні витрати є надто високими. Ми маємо, таким чином, створити єдиний ринок для оборони", – зазначила фон дер Ляєн.

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За її словами, Європа має більше інвестувати у власну оборону та у сучасні оборонні спроможності, як це було визначено у Версальській декларації Європейської ради у 2022 році.

"Ми маємо інвестувати більше. Ми маємо інвестувати разом. І ми маємо визначити спільні європейські проєкти. Наприклад, [створення – ред.] широкої системи протиповітряної оборони – Європейський протиповітряний щит, – не лише для того, щоб захистити наш повітряний простір, але також як символ потужної єдності Європи у справах оборони", – додала фон дер Ляєн.

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Голова Єврокомісії: Україна отримає перші 1,5 млрд євро від активів РФ у липні

У Європейському Союзі знайшли правовий шлях для передачі Україні доходів від заблокованих російських фінансових активів, тому вже в липні Україна зможе отримати перші 1,5 млрд євро надходжень.

За словами фон дер Ляєн, Україні в пріоритеті треба надати всі необхідні засоби для захисту від російських атак.

Раніше вона зазначала, що необхідно передати Україні заморожені активи РФ, а 11 червня повідомила, що це вдалося здійснити відповідно до міжнародного законодавства.