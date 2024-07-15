"Загалом, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000", зазначили в Міноборони.

За цей тиждень, з 8 до 14 липня, через мобільний застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП облікові дані оновили ще 995 224 громадян.

Більше 4 млн громадян оновили свої військово-облікові дані, повідомили в Міноборони.

Штрафи за неоновлені дані – що відомо

Нагадаємо, що оновити свої військово-облікові дані необхідно до 16 липня 2024 року.

Інакше військовозобов'язані можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Накладати штрафи можуть виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Законодавство України не передбачає процедуру автоматичного накладання штрафів на людей.

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Водночас не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Оновити дані можна через застосунок Резерв+ або в Територіальних центрах комплектування чи Центрах надання адміністративних послуг.

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З 17 липня цього року у всіх чоловіків від 18 до 60 років при перетині кордону перевірятимуть наявність військово-облікового документа.